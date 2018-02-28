【財政預算】陳茂波﹕向創新及科技基金注資100億元

財政司司長陳茂波在新一份財政預算中指出會預留500億元來推動創新科技行業，除卻預留200億元投放在落馬洲河套區港深創新及科技園第一期後，另有其他範疇獲投放資金。他指出政府會向創新及科技基金注資100億元。基金對創科工作的支援，由2013至14年度約7億元，增至2017至18年度的15億元，預計資金需求會不斷增加。有見今年政府財政充裕，他認為是注資的理想時機。基金會利用額外的資源繼續支援本港的應用研發工作。

他又指出政府預留一百億元支持建設醫療科技創新平台和人工智能及機械人科技創新平台，吸引世界頂尖的科研機構和科技企業來港，與本地大學及科研機構合作進行更多中下游研發項目，為香港匯聚及培育更多優秀的科技人才。同時會為在這兩個創新平台落戶的非牟利科研機構提供財政支援。

為了鞏固科學園的角色，政府會向香港科技園公司撥款100億元，當中約30億元用以興建科研基建和設施，其餘約70億元會用作加強香港科技園公司對其租戶和培育公司的支援，以及在園內設立智慧園區等。

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