中國強烈不滿美國對中方鋁箔產品雙反調查的錯誤裁定--商務部

路透北京2月28日 - 針對近日美國發布對中國鋁箔產品反傾銷和反補貼調查最終裁定，中國商務部貿易救濟局局長王賀軍表示，美方不合理地、過度使用貿易救濟措施，不僅無法實現美國鋁箔產業的「復興」，反而將影響美國內就業，損害廣大美國消費者的福利；對美方的錯誤做法，中方將采取必要措施維護自身合法權益。

商務部網站周三刊登新聞稿援引他稱，美國鋁企業早在20多年前就主動退出附加值較低的鋁箔生產，轉而生產利潤較高的鋁材產品，因此美國鋁箔產量的下降和市場份額的減少是美國企業的商業選擇，並非由進口鋁箔導致。

「從調查過程和結果看，美方依然罔顧世貿組織規則，嚴重損害了中國鋁箔出口企業利益，中方對此表示強烈不滿。」王賀軍稱。

他並指出，美國商務部在本案的反傾銷調查中，仍然以其國內法為依據繼續認定中國為「非市場經濟國家」，適用「替代國」做法，裁出48.64%-106.09%的畸高反傾銷稅率。在反補貼調查程序中，美國商務部人為地將中國原材料供應商、金融機構認定為「公共機構」，在沒有任何證據的情況下錯誤地裁出了17.16%-80.97%的高額反補貼稅率。

美國鋁業協會(Aluminum Association)周二表示，美國商務部做出終裁，認為自中國進口的部分鋁箔在美國售價低於合理價格，而且生產商獲得政府補貼。

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