【財政預算】香港經濟2017年增長3.8% 2018年預期為3-4%

香港財政司司長陳茂波，2月28日發表財政預算案報告指出，由於週邊環境較預期好，香港經濟2017年增長3.8%，高於去年財政預算案的預測，亦高於過往十年，即2007至2016年，平均2.9%趨勢增長率。

勞工市場處於全民就業的情況，並在下半年進一步收緊。最新失業率跌至2.9%，是20年來的低位。經濟增長強勁，帶動就業人數在年內逐步增多，市民收入普遍有實質改善。2017年整體通脹率為1.5%，通脹壓力依然溫和。撇除政府一次性措施的影響，基本通脹率為1.7%，連續第6年回落。

展望2018年，他審慎樂觀。環球經濟向好的格局未變，各主要經濟體均同步處於上升週期。國際貨幣基金組織最新預測，今年全球經濟增長3.9%，是自2011年以來最快速的增長。不過，要繼續留意全球貨幣環境和地緣政局的變化，以及各主要經濟體的政策風險。

美國經濟去年較預期好，失業率亦已降至比金融海嘯前更低的水準。香港要繼續觀察美國去年底落實的稅改方案對當地以至全球經濟和資金流向的影響。此外，美國聯邦儲備局貨幣政策正常化的步伐，是另一個影響今年環球經濟及貨幣環境的主要因素。

歐元區方面，復蘇勢頭穩固，失業率持續回落。歐洲央行今年初縮減每月購買資產規模後的動向，以及英國「脫歐」的談判進展，值得留意。

內地方面，通過深化供給側結構性改革，推動經濟升級轉型，並防控金融風險，預料今年經濟將保持中高速增長，繼續是推動環球經濟增長的主要引擎。

綜觀全域，目前週邊的大環境向好，各主要經濟體需求回暖，將帶動亞洲各地的出口有可觀增長，香港的出口應可穩步擴張。旅遊業若能保持近月復蘇的勢頭，零售市道會更加暢旺。

香港目前就業及收入情況理想，將會帶動今年消費上升。本地經濟氣氛樂觀，營商信心正面，投資亦應可保持增長。觀乎現時環球及本地經濟的形勢，他預測2018年香港的經濟增長可達3至4%。

通脹方面，本地經濟持續增長，成本壓力會稍為上升。輸入通脹亦會隨環球經濟向好而略為上升，但壓力應該不大。總體而言，今年通脹仍會溫和，預測2018年全年整體通脹率平均為2.2%，基本通脹率為2.5%。

今年以來，環球金融市場隨著對美國息率的預期有所改變而出現大幅波動。他呼籲投資者保持警惕。政府會一如既往，致力保持香港金融系統有序地穩定運作。

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