【大行報告】交銀﹕新世界(00017-HK)本港尚未入賬合約銷售達120億元

新世界發展(00017-HK)在昨日中午已公布截至去年12月底止中期業績，其基本溢利為41.98億元。交銀國際於報告內指出，新世界在現財政年度上半年基本溢利錄得14.5%增長，較市場預期高出31%，與該公司將部入廣州項目入賬有關，而相關項目毛利較高。該行又指出受到投資物業升值帶動，淨負債比率降至32.7%。

該行又指出，新世界從去年7月起，在香港物業銷售額為70億元，已達到該公司在現財政年度在香港銷售目標的70%。目前新世界仍未入賬的合同銷售額已達到120億元，又預料新世界位於北角的柏傲山及荃灣的柏傲灣在2018財年下半年，以及2019年財政年度入賬，相信在2018及2019年財政年度可以有保障。

新世界管理層有意加快在內地物業發展，計劃在現財政年度在內地物業完成進度可以按年加快24%。惟該行相信有關加快內地物業利潤增長的目標仍屬初期，特別是新世界在內地的平價土地儲備總會將用光。

該行又指出隨著位於尖沙咀的Victoria Dockside各部份相繼開業，相信在2020年財政年度，新世界來自收租物業收入佔比達25%，又預測隨著長沙灣的收租項目落成，租金收入佔比可以達到30%。該行維持新世界「中性」評級，目標價為12.5元。

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