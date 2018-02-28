中國2月旅遊、零售等消費行業PMI表現強勁 建築業PMI回調

據中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心2月28日發布數據顯示，2月份，非制造業PMI較上月回落0.9個百分點，降至54.4%。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，該數據仍高于去年同期0.2個百分點，非制造業總體仍保持較高的景氣水平。

受春節因素影響，2月各行業表現分化。從數據來看，建築業和以大宗商品批發業為主的生産性服務業進入季節性淡季，相關商務活動指數出現了較為明顯的回調。但服務業運行相對穩定，特别是節日消費相關行業表現突出，零售、住宿餐飲和旅遊等相關行業指數明顯回升。

中國物流與采購聯合會副會長蔡進認為，進入3月，随着假期的結束，建築業和生産性服務業將會有所回升，非制造業有望延續穩健較快發展格局。

中國物流信息中心武威也表示，服務業相對穩定，節日消費帶動相關行業活躍成為支撐2月非制造業穩定運行的重要保證。同時，投入品價格指數呈現連續三個月回落走勢，2月回落具有一定的季節性因素影響，需關注該指數後續變化。

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