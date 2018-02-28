統計局：經濟保持中高速增長 綜合國力和國際影響力邁上新台階

2月28日從統計局獲悉，國家統計局發布2017年國民經濟和社會發展統計公報，國家統計局黨組成員、總經濟師盛來運評讀《2017年統計公報》。盛來運指出，經濟保持中高速增長，綜合國力和國際影響力邁上新台階;經濟持續運行在合理區間，發展態勢呈現新變化。

盛來運指出，經濟實力實現新躍升。2017年，我國國内生産總值比上年增長6.9%，總量超過80萬億元，達到82.7萬億元。按年平均匯率折算超過12萬億美元，占世界經濟的比重15%左右，比5年前提高3個百分點以上，穩居世界第二位。經濟增量折合1.2萬億美元，相當于2016年澳大利亞的經濟總量。全年全國一般公共預算收入超過17萬億元，比上年增長7.4%。外匯儲備穩居世界第一。年末國家外匯儲備餘額達到31399億美元，比上年末增加1294億美元。全年糧食産量61791萬噸，連續5年穩定在6億噸以上;完成電信業務總量27557億元，比上年增長76.4%;新改建高速公路裡程6796公裡，新建高速鐵路投産裡程2182公裡，新增光纜線路長度705萬公裡，建成了世界上最大的高速公路網、高鐵運營網和移動寬帶網。國際影響力顯著增強。2017年我國對世界經濟增長貢獻率在30%左右，繼續成為世界經濟穩定複蘇的重要引擎。

盛來運還指出，經濟發展步伐穩健有力。2017年，我國國内生産總值增速比上年加快0.2個百分點，是2011年以來經濟增速首次回升。分季度看，一、二、三、四季度同比分别增長6.9%、6.9%、6.8%、6.8%，連續10個季度保持在6.7%-6.9%的區間。就業形勢持續向好。全年城鎮新增就業1351萬人，比上年增加37萬人，超額完成全年目标任務，連續5年保持在1300萬人以上。年末全國城鎮調查失業率和31個大城市城鎮調查失業率都在5%以下，處于近年來的低位;城鎮登記失業率為3.9%，比上年末下降0.12個百分點，為2002年以來最低水平。居民消費價格溫和上漲。全年居民消費價格比上年上漲1.6%，漲幅比上年回落0.4個百分點，符合年度預期目标。6.9%的經濟增長、不到5%的失業、1.6%的通脹，這樣的經濟運行格局難能可貴，在世界範圍内也是一枝獨秀的。

盛來運強調，2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啓下的關鍵一年。我國經濟有條件有能力延續穩中向好發展態勢。但要清醒的看到，國際環境仍然錯綜複雜、國内發展不平衡不充分的矛盾仍比較突出，實現經濟高質量發展任重道遠。

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