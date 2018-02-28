累計套現近90億！中國平安(02318-HK)減持碧桂園(02007-HK)、綠地

中國平安(02318-HK)不但是保險和多元化金融服務的巨頭，也是名副其實地產的投資高手。

據統計，春節前的一周時間內，平安在二級市場大舉減持碧桂園(02007-HK)3132萬股，套現4.55億港元。而從一年半前開始，平安創新投資基金也通過陸續減持綠地，累計套現超過80億元。作為碧桂園的第二大股東，中國平安在2018年2月6日、7日和14日分三次減持340萬、910萬和1882萬股。

中國平安連續加碼的三次減持動作，也使碧桂園股價承受了一定壓力，最低點跌至13港元以下，近期有所恢覆。

據觀點地產網介紹，2015年4月，平安曾以每股2.816港元認購碧桂園22.36億股，占後者發行股份的9.9%。而根據減持時股價位於13.21-16.78港元/股來粗略估算，平安此次減持碧桂園的獲利至少在5倍以上，最高浮動盈虧曾達到6倍。

雖然大舉減持，但中國平安目前仍未碧桂園第二大股東，持股占比從10.02%降至8.97%。

對於綠地，平安的減持動作從2016年7月12日就開始了，一直延續到去年第三季度。據觀點地產網計算，若按照每股8.825元計算，平安在綠地控股身上套現80億元。

平安的連續減持，也讓2015年就開始“跌跌不休”的綠地控股繼續疲軟，股價一直處於下行區間，甚至一度跌至每股7元一下。

碧桂園當年引入平安時，是以股權投資的方式引入其作為戰略合作夥伴，希望獲得平安在市場、資金、物業管理等方面的支持。而持股綠地，是通過資管計劃購入該公司股票的。

對於此次減持碧桂園，國泰君安分析師劉斐凡認為，此次減持1.05%的股份，是正常的市場投資獲利行為，並不認為是地產行業風險增加而引起。對於綠地一路以來的減持，綠地集團董事長張玉良前段時間表示，是因為平安購買的綠地資管計劃已到期所導致。

平安的「地產股吸金術」，無疑是在一次次重覆“低買高賣”這一動作。除了碧桂園和綠地，平安還持有招商、金地、保利、華潤、綠城、九龍倉(00004-HK)、融創(01918-HK)、協信、旭輝(00884-HK)等多家地產企業的股票。

觀點地產援引劉斐凡的介紹稱，平安系涉足的地產業務龐大且覆雜，通過平安不動產、平安人壽、平安銀行等平台，平安業務範圍已覆蓋商業地產、旅遊養老地產、工業地產和住宅股權投資等。

本文來自華爾街見聞

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