港股早段跌幅曾擴大至逾400點

港股今早受到外圍股市疲弱而低開231點，其後跌勢加大，一度跌逾400點，恆生指數最新報30879點，跌389點；國企指數最新12434點，跌212點。

地產股今早表現，新鴻基地產(00016-HK)最新報129.6元，跌0.2%，新世界發展(00017-HK)最新報11.84元，跌0.3%，信和置業(00083-HK)最新報13.96元，跌1.6%，長實集團(01113-HK)最新報67.1元，跌1.3%。

公用股方面，中電控股(00002-HK)最新報78.9元，跌0.3%，中華煤華(00003-HK)最新報15.44元，跌0.8%，電能實業(00006-HK)最新報66.5元，跌0.5%。

銀行股方面，昨日已公布去年全年業績的渣打集團(02888-HK)最新報89.7元，跌1.9%，匯豐控股(00005-HK)最新報78.2元，跌0.5%，恆生銀行(00011-HK)最新報196.4元，升0.8%。

內房股方面，中國海外(00688-HK)最新報27.6元，跌3.2%，碧桂園(02007-HK)最新報13.94元，跌2.1%，華潤置地(01109-HK)最新報28.3元，跌1.7%。

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