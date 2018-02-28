【西南證券】兩會即將召開、政策靴子或落地

著名券商西南證券發表最新的房地產行業研究報告，認為兩會即將召開，政策靴子或落地。展望2018年的政策面，西南證券分析師認為信貸依舊偏緊、但購房資格有望在城際之間寬松，二線和環一線的新房銷售管制也有望與土地競拍市場狀況相適應，地產全年來看既有相對配置價值，也有絕對配置價值，建議保持較高的地產倉位，繼續推薦龍光地產(03380-HK)。

該報告維持地產板塊「強大於市」的評級，看好龍光地產。主要因為公司前瞻性布局粵港澳大灣區，增長空間確定性強。西南證券判斷未來三年是公司業績釋放的上升通道，核心凈利潤保持高速增長，股息率還有望持續增長。

龍光地產在2003年就進軍深圳，以深圳為核心深入布局粵港澳大灣區，能充分受益房地產市場縱深發展大勢。憑借著公司的優質土儲及運營能力，龍光的毛利率及供貨彈性優勢明顯。此外，較低的土地成本也增強了公司的貨值彈性，受到限價的政策影響偏小。最後，現金流放大優化債務結構，分紅率有望持續增長。報告指出，龍光受益於大深圳區域房地產價值的重估效應，公司銷售現金流不斷放大，債務結構持續得以優化。粵港澳大灣區發展規劃綱要有望近期獲批將進一步利好公司未來發展。

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