【異動股】金達集團國際(08266-HK)漲17.32% 建議“10合1”

金達集團國際(08266-HK)今日股價轉強，直線拉升，截止發稿，漲17.32%，報0.149港元，成交1348.8萬股。

該公司于2月26日晚公布，董事建議實施股份合并，基準為每10股每股面值為0.001美元之已發行及未發行股份合併為1股每股面值為0.01美元之合并股份。董事亦建議于股份合并生效後，將買賣公司合并股份之每手買賣單位由16,000股合并股份更改為3,200股合并股份。

預期股份合并將引緻合并股份的成交價相應上升，并可令公司遵守GEM上市規則項下之買賣規定(尤其是，每手買賣單位之價值須大于2,000港元)。董事會認為，遵守買賣規定將會促進股份之穩健買賣及避免股份之潛在波動，于股份合併生效後，合併股份將更可能成為可獲機構投資者接納的投資選擇，從而將擴展公司之股東結構，并支持公司持續及長期發展及業務擴展，因此將會提高合并股份之流通性。

此外，公司亦表示，相較其他每手買賣單位選擇方案而言，透過將每手買賣單位調整為3,200股合并股份，新的每手買賣單位所産生之碎股數目將減少，這將能從中獲益且同時得以維持上文所述股份合併及更改每手買賣單位之目标。

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