中國2月非制造業商務活動指數為54.4% 環比回落0.9%

2月28日從統計局網站獲悉，2018年2月份，中國非制造業商務活動指數為54.4%，比上月回落0.9個百分點，高于去年同期0.2個百分點，非制造業總體仍保持較高的景氣水平。

分行業看，服務業商務活動指數為53.8%，比上月回落0.6個百分點，但高于去年同期水平，服務業繼續保持較快發展。從行業大類看，與春節假日消費相關的零售業、餐飲業、鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務、生態保護和環境治理業等行業商務活動指數位于56.0%以上的較高景氣區間，業務總量明顯增長。資本市場服務、保險業、房地産業、居民服務及修理業等行業商務活動指數位于臨界點以下，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為57.5%，比上月回落3.0個百分點，建築業總體增速有所放緩。

新訂單指數為50.5%，比上月回落1.4個百分點，繼續位于臨界點之上，表明非制造業市場需求仍保持增長，但增幅收窄。分行業看，服務業新訂單指數為50.7%，比上月回落1.1個百分點，仍高于臨界點。建築業新訂單指數為49.5%，比上月下降3.3個百分點，降至臨界點以下。

投入品價格指數為53.2%，比上月回落0.7個百分點，繼續高于臨界點，表明非制造業企業用于經營活動的投入品價格總體水平漲幅繼續回落。分行業看，服務業投入品價格指數為52.4%，比上月回落1.1個百分點。建築業投入品價格指數為57.9%，比上月上升1.7個百分點。

銷售價格指數為49.9%，比上月下降2.7個百分點，位于臨界點以下，表明非制造業銷售價格總體水平略有下降。分行業看，服務業銷售價格指數為49.6%，比上月下降2.9個百分點，低于臨界點。建築業銷售價格指數為51.7%，比上月回落1.6個百分點。

從業人員指數為49.6%，比上月回升0.2個百分點，繼續低于臨界點，表明非制造業從業人員數量降幅略有收窄。分行業看，服務業從業人員指數為48.9%，比上月回升0.5個百分點。建築業從業人員指數為53.5%，比上月回落1.9個百分點。

業務活動預期指數為61.2%，比上月回落0.5個百分點，連續10個月位于60.0%以上的高位景氣區間。分行業看，服務業業務活動預期指數為60.4%，比上月回落0.8個百分點。建築業業務活動預期指數為65.7%，比上月上升1.0個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀認為，非制造業商務活動指數繼續位于較高景氣區間。服務業保持較快發展。服務業商務活動指數為53.8%，比上月回落0.6個百分點，但高于去年同期水平，服務業延續穩步增長態勢。在節日效應和消費升級的影響下，假日消費市場旺盛，生活性服務業商務活動指數為59.1%，連續兩個月上升，其中零售、餐飲、鐵路運輸、航空運輸、電信、互聯網軟件以及旅遊相關行業等商務活動指數均位于56.0%以上的較高景氣區間，消費對經濟增長的拉動作用進一步增強。證券、保險、房地産、居民服務及修理等行業商務活動指數位于臨界點以下，業務總量有所回落。從市場預期看，業務活動預期指數為60.4%，連續9個月位于60.0%及以上的高位景氣區間，企業對未來市場預期繼續保持樂觀態度。

建築業景氣度回落。受寒冷氣候和春節因素雙重影響，建築業商務活動指數為57.5%，比上月回落3.0個百分點，建築業總體保持增長，但增速有所放緩。從市場預期看，業務活動預期指數為65.7%，比上月上升1.0個百分點，企業對未來市場預期有所增強，表明随着氣候的轉暖，建築工程開工率將逐漸上升，建築業有望繼續保持較快增長。

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