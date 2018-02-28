新年22家企業A股IPO“打鼓退堂” 監管層嚴堵“帶病申報”後路

據21世紀經濟報道消息，今年以來已有22家企業終止IPO上市進程。其中，僅2月前半月就有10家擬上市企業打起了退堂鼓。2017年全年，終止審查的企業數量為149家，僅12月份有45家終止審查，其中35家終止審查時間發生在後半月。

華南一家上市券商投行部負責人稱，在監管層嚴把IPO入門關的情況下，對于擬申報企業而言，需要謹慎考慮是否符合IPO條件，除盈利能力外，尤其關注規範性問題，不能“帶病申報”，更不能有IPO如果被否還可以考慮重組上市的想法。

此外，證監會封堵 IPO 被否後三年内借殼途徑，嚴把上市質量關初衷不改。此舉旨在嚴格把好 A 股多個上市入口質量關，嚴防變相“帶病”上市。不僅如此，對于三年内被否的IPO項目企業，新規對其影響也較大，直接影響其二次申報IPO的時間，尤其是在被否決後未能在6個月重新申報IPO的項目，將需要繼續運營三年才能籌劃重組上市。

針對IPO被否企業三年内不能借殼上市的監管要求，前述華南上市券商投行部負責人表示：“存在瑕疵的擬IPO企業可能會推遲申報，即便已經申報的企業也會選擇撤回，該結果本質上和提高否決率帶來的結果一緻。這也不難理解，後續終止IPO進程的擬上市企業數量還會進一步增加。”

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