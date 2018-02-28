國微技術(02239-HK)投資積體電路設計業務

國微技術(02239-HK)公布，2月8日，公司全資附屬公司深圳國微根據其與深圳衡宇等各方所簽訂的一份投資協定，完成了其對深圳衡宇的兩千萬元人民幣投資。《投資協議》完成後，深圳國微已持有深圳衡宇約3.4%的股本。深圳衡宇是一家以中國深圳為基地的領先積體電路設計公司，專門開發應用於通訊、消費電子及數據處理行業的閃存主控芯片。

2月8日，公司全資附屬公司國微香港根據其與Sensel等各方簽訂的一份可轉債購買協議，完成了對Sensel的兩百萬美元投資。《票據購買協議》完成後，國微香港已根據《票據購買協議》的條款認購了兩百萬美元可轉換成Sensel普通股或優先股的可換股票據。Sensel是一家以美國為基地的領先觸控技術公司，核心技術為壓力網格技術，該技術採用力敏方式，糅合了業內的領先性能及額外維度控制。

董事會認為，該兩項投資可補足集團以芯片為基礎的安全方案核心業務，並讓集團自身在戰略上定位於創新前沿。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)