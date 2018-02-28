中國環保稅4月1日將迎首個征期 配套政策將繼續完善

據經濟參考報消息，2月27日從國家稅務總局獲悉，4月1日中國環境保護稅將迎來首個征期，目前各地稅務機關已根據環保部門移交的污染源基本信息和排污費曆史數據，識别認定環保稅納稅人26萬多戶，正抓緊做好納稅人基礎信息采集等工作。

作為中國第一部推進生態文明建設的單行稅法，環境保護稅法于2018年1月1日起施行。這也意味着中國施行了近40年的排污收費制度退出曆史舞台。與此同時，在稅收征管方面，環境保護費改稅後，征收部門由環保部門改為稅務機關、環保部門配合，將開啓“企業申報、稅務征收、環保監測、信息共享”的稅收征管模式。

在27日國家稅務總局舉行的2018年第一季度稅收政策解讀新聞發布會上，稅務總局財産和行為稅司副司長孫群就開征環境保護稅相關準備工作介紹說：環保稅是按季申報，因此，4月1日迎來環保稅的首個征期。能否确保首個征期平穩順利，是關系到環境保護費稅制度轉換成功落地的關鍵。

據孫群介紹，稅務部門圍繞環保稅首個征期分三個階段細化了15項重點工作任務，目前第一階段任務已經完成。各地稅務機關共識别認定環保稅納稅人26萬多戶，并基本完成網絡報稅系統與金稅三期核心征管系統的聯調測試，确保首個征期納稅人能足不出戶進行網上申報。截至目前，全國累計輔導環保稅納稅人19萬多戶，占已識别認定戶數的72.9%。

下一步，在首個征期前將重點抓好四項工作：一是繼續完善配套政策、制度。二是聯合環保部門，系統組織、層層開展環保稅業務培訓，确保一線稅務人員能正确理解環保稅政策，熟練征管系統操作，确保納稅人能計算、會申報。三是開展實地督導。將組織若幹督導組赴各省，實地指導、督促各地加快落實各項征管準備任務，确保環保稅首個征期平穩運行，稅制順利轉換。四是繼續大力推進稅務、環保部門涉稅信息共享平台部署、聯測和連通工作。

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