中國資源交通(00269-HK)「重生」大計獲債權人力撐

中國資源交通(00269-HK)就於去年8月公布以32.82億元向中信資產管理等收購中安信邦資產管理有限公司經營的典當貸款業務，向交易所提出新上市申靖之後，最新狀況是獲債權人同意於365日不追收債務。

中國資源交通以32.82億元向中信資產管理等收購中安信邦資產管理有限公司經營的典當貸款業務之權利、控制權及享有其經濟利益之權利，公司`並將以每股0.23元發行代價股份支付，代價股份佔該公司經擴大後股本約49.63%。

另外，該公司將以每股0.23元向星富、勢天、東方匯金、北京凱韋銘及深圳合瑞康，分別配售8.7億股、17.39億股、3.04億股、3.04億股及3.04億股，合共集資約8.1億元。同時，亦以每股0.23元向獨立第三方配售34.78億股，集資8億元。上述兩項配股集資所得用於發展典當貸款業務及償還債券，而上述配售價較停牌前作價0.285元，折讓約19.3%。

公司亦將考慮發行可換股債券以籌集資金，尚未就發行可換股債券制定確實時間表。可換股債券擬發行予現有債券持有人及╱或機構投資者，本金額將為12億港元，並於發行日期滿第二週年當日到期。可換股債券之轉換價將訂為每股0.25港元。假設可換股債券獲悉數轉換，公司將合共配發及發行48億股換股股份。可換股債券預期自發行日期起就尚未償還可換股債券本金額按年利率9厘計息。

為確保發行新股，董事建議將法定股本增至80億港元，分為400億股每股面值港幣0.20元之股份。該公司將涉及新上市申請、更換董事及申請清洗豁免，而法定股本亦由40億元增至80億元。

中安信邦資產管理自2008年起主要於中國境內從事典當貸款業務。截至本公佈日期，中安信邦資產管理在中國15個省份或直轄市擁有27家當舖，主要通過當地當舖向小企業和個人提供典當貸款。

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