66家A股公司預告首季業績 超八成預增

據證券時報報道，截至目前，兩市共有66家公司發布了2018年一季報業績預告，絕大多數公司業績向好，其中30家公司預計淨利潤中值同比增長超過100%，20家公司單季度淨利或超億元。

在預告一季報業績的66家公司中，55家預增，9家預盈，預虧和預降各1家。從行業分布來看，化工行業預告一季度業績的家數最多，達13家，機械設備、電子行業各有11家、9家預告了一季度業績。

淨利潤方面，這66家公司中有65家預計盈利，僅1家預計虧損，其中20家預計一季度淨利潤中值超億元。金達威、歐菲科技、老板電器、凱樂科技、合力泰5家公司預計一季度淨利潤中值超過3億元。

在預增、預盈公司中，預計淨利潤中值最高的是金達威，達到3.45億元，預增幅度中值達420%。公司解釋業績增長的原因是維生素A等價格較去年同期大幅上漲、輔酶Q10産品銷量增長以及美國子公司業績增長所緻。2017年度業績快報顯示，金達威去年全年淨利4.76億，同比增長58.76%，按中值計算，金達威一季度的淨利相當于去年全年的70%。

歐菲科技預計2018年一季度淨利潤中值3.05億元，同比增長60%。公司解釋業績增長的主要因素為攝像頭模組業務保持快速增長，雙攝模組出貨量占比持續提升和國際大客戶的觸控業務良率提升，盈利能力改善。

預增幅度方面，當代明誠、龍韻股份、華東重機、紅相電力、花園生物等30家公司業績預計增幅中值超過100%;海達股份、威華股份、迪森股份等20家公司業績預計增幅中值超過50%。其中預增幅度最大的是當代明誠，公司預計一季度淨利潤5000萬元～8000萬元，同比增長預計達192倍～308倍;龍韻股份位居第二，預計一季度淨利潤1455萬元～1526萬元，實現扭虧為盈。公司解釋業績增長的原因為，持續近3年的戰略升級初見成效，公司已由傳統的媒介代理業務穩步升級為全媒體全案整合營銷及影視劇、綜藝欄目等内容營銷雙軌模式，客戶黏性進一步加強，公司業務收入及盈利能力不斷增強。

雖然目前公布一季報業績預告的公司隻有66家，但依然可以管中窺豹，如果同一行業中出現多家公司預告業績增長，就很可能表明該行業具有較高的成長性。

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