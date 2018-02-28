港燈(02638-HK)長實(01113-HK)合作鴨脷洲建酒店

港燈(02638-HK)公布，就鴨脷洲怡雅路2號酒店發展計劃，接納政府的補地價建議，補地價金額約6.6341億元，以酒店用途樓面面積36.6萬方呎計算，每方呎樓面補地價約1813元。港燈與長實(01113-HK)簽訂框架協議，委任長實為項目經理，負責監督該酒店項目的發展和營運。

怡雅路2號用地包括香港電燈公司綜合大樓和停車場大樓，毗鄰海怡寶血小學，佔地約12.7萬方呎。

港燈表示，考慮現時市場環境等因素後，認為補地價金額合理，決定接納補地價建議，並委任長實為項目經理，負責監督該酒店項目的興建和營運，港燈持有酒店用地和相關物業的業權。

港燈將就補地價支付1.1341億元，長實支付5.5億元，港燈亦有權於3個月內要求長實全數承擔補地價金額。至於港燈過往就項目投入的3100萬元，將計入該項目的總投入金額內，用作未來分配酒店收益。

港燈發言人形容「項目只有upside、沒有downside」，酒店發展日後帶來的資產升值，將全歸港燈。港燈和長實將按各自的投入金額，分配酒店收益，當項目的內部收益率（IRR）達到9%，將不再向長實分配收益，全部由港燈取得。

根據城規會資料，港燈計劃把地盤內的綜合大樓保留，停車場大樓則作酒店發展，早於2004年獲城規會批准興建1座提供510個客房的酒店。

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