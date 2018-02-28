恆和集團(00513-HK)中期多賺6.5倍不派息

恆和集團(00513-HK)公布，截至2017年12月31日止6個月股東應佔盈利7165萬港元，按年增長648.62%。每股盈利1.05港仙。不派息。

一幅位於香港灣仔道232號之地塊。該地塊乃一幅清理妥當之地盤，地盤面積約為5,798平方呎。集團擬將該地塊重建為一棟約25層高、總樓面面積約為86,970平方呎之高級寫字樓及零售綜合樓宇，持有作長期租賃投資用途。地基工程將於2018年中動工，而樓宇預期將於2020年第二季竣工。

Wealth Plus為集團擁有50%權益之合營企業，透過其附屬公司持有上海楊浦區名為「紫荊廣場」之11層高購物商場。出售代價約為13.08億港元，集團已收取訂金1.308億港元。此項交易預期將於2018年4月20日完成。出售所得款項將令集團得以削減借貸及改善營運資金狀況，迎接未來可能湧現之機遇。

採礦業務方面，紅莊金礦之採礦業務規模極微。元嶺礦區之前報告之所有黃金資源已經開採耗竭。重探舊礦井及開發新礦井之可行性研究等活動正在進行。與此同時，公司正在審視元嶺礦區東北部之第二期勘探結果。

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