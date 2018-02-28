耶倫重申通脹低於2%只屬暫時現象

美國聯儲局前主席耶倫重申，通脹低於百分之2的聯儲局目標，可能是暫時現象。近來的經濟數據與美國通脹朝著2%回升, 互相呼應。

現在是布魯金斯學會研究員的耶倫，在學會的活動中，接受她的前任，學會另一位研究員伯南克的訪問，暢談她在聯儲局的經歷，和對美國經濟狀況的看法。對於聯儲局應否調高通脹目標，耶倫認為值得考慮。

她指出，如果重頭來過，聯儲局亦有可能會設定一個更高的通脹目標。但若果真的制定更高的目標，可能會適得其反，推高通脹預期。



耶倫又提到他們的大前輩，格林斯潘提出的「非理性的繁榮」(irrational exuberance)。她說當年格林斯潘預先讓她看講稿，詢問她的意見，但她當年的判斷是認為，沒有人會理解真正含意，演講只會是令一次令台下聽眾入睡，但結果證明是她判斷錯誤。

格林斯班潘在1996年12月的一次演講中指出，當時正處於科技泡沫的市場，展現出「非理性的繁榮」，被認為有先見之明。

來源：新城財經台

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