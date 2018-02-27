新聞

◆台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

02月27日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
02/27  直得、廣寰科、唐鋒、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY、杰力、青雲、撼訊、海韻電、松崗、淇譽電、順藥、保銳、保綠-KY、青鋼
02/26  直得、大峽谷-KY、杰力、青雲、撼訊、驊訊、松崗、淇譽電、順藥、保銳
02/23  直得、福大、大峽谷-KY、青雲、撼訊、驊訊、松崗、保銳
02/22  直得、大峽谷-KY、青雲、撼訊、驊訊
02/21  精材、大峽谷-KY、青雲、亞矽、撼訊、保銳
02/12  光環、精材、大略-KY、青雲、亞矽、撼訊　
02/09  寶島極、光環、太普高、曜越、青雲、神盾
02/08  律勝、曜越、神盾
02/07  泰谷、聯合、天剛、青雲、亞矽　
02/06  點晶、尼克森、泰谷、天剛、中光電、青雲、亞矽　
02/05  泰谷、律勝、中光電、青雲、亞矽、方土昶
02/02  尼克森、泰谷、曜越、桓達、青雲、撼訊、方土昶
02/01  尼克森、曜越、青雲、方土昶、勁豐
----------------------------------------------------------------------------------------------------
02月份累計次休市：03、04、10、11、15、16、17、18、19、20、24、25、28

代號   名稱      次數  注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1597   直得        04  22、23、26、27
3115   寶島極      01  09
3234   光環        02  09、12
3284   太普高      01  09
3287   廣寰科      01  27
3288   點晶        01  06
3317   尼克森      03  01、02、06
3339   泰谷        04  02、05、06、07
3354   律勝        02  05、08
3374   精材        02  12、21
3540   曜越        03  01、08、09
4129   聯合        01  07
4402   福大        01  23
4549   桓達        01  02
4609   唐鋒        01  27
4804   大略-KY     01  12
4972   湯石照明    01  27
5211   蒙恬        01  27
5281   大峽谷-KY   05  21、22、23、26、27
5299   杰力        02  26、27
5310   天剛        02  06、07
5371   中光電      02  05、06
5386   青雲        11  01、02、06、07、09、12、21、22、23、26、27
6113   亞矽        05  05、06、07、12、21
6150   撼訊        07  02、12、21、22、23、26、27
6203   海韻電      01  27
6237   驊訊        03  22、23、26
6240   松崗        03  23、26、27
6247   淇譽電      02  26、27
6265   方土昶      03  01、02、05
6462   神盾        02  08、09
6535   順藥        02  26、27
6577   勁豐        01  01
8093   保銳        04  21、23、26、27
8423   保綠-KY　   01  27
8930   青鋼        01  27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數         87

附記：01月份注意股票及次數

1597   直得        (03)、 1781   合世        (01)、 1784   訊聯        (01)、 1785   光洋科  (02)
2724   富驛-KY     (04)、 2734   易飛網      (02)、 3218   大學光      (03)、 3221   台嘉碩  (01)
3260   威剛        (02)、 3268   海德威      (05)、 3288   點晶        (07)、 3317   尼克森  (06)
3323   加百裕      (02)、 3354   律勝        (02)、 3374   精材        (01)、 3508   位速    (05)
3540   曜越        (02)、 3563   牧德        (02)、 3624   光頡        (02)、 4152   台微體  (01)
4415   台原藥      (01)、 4419   元勝        (01)、 4513   福裕        (03)、 4924   欣厚-KY (02)
4939   亞電        (01)、 4995   晶達        (01)、 5201   凱衛        (03)、 5317   凱美    (02)
5353   台林        (01)、 5386   青雲        (01)、 5432   達威        (01)、 5457   宣德    (04)
5481   華韡        (01)、 6111   大宇資      (01)、 6118   建達        (01)、 6127   九豪    (07)
6150   撼訊        (08)、 6180   橘子        (01)、 6244   茂迪        (01)、 6265   方土昶  (01)
6554   中美冠科-KY (01)、 6577   勁豐        (03)、 8034   榮群        (04)、 8171   天宇    (01)
8287   英格爾      (01)、 8291   尚茂        (01)、
留言載入中...

相關新聞