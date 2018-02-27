新世界發展與騰訊合作眾創空間 年中正式出台

新世界發展(00017-HK)副主席鄭志剛，2月27日於業績記者會上介紹，新世界發展旗下K11與騰訊合作，發展眾創空間；為騰訊首個海外眾創空間，推動大中華多媒體創作。計劃將於年中出台，位於觀塘KOHO大樓。將向本地多媒體創作人提供工作創意空間，設專業設備，發掘及培育人才；香港K11亦會提供表演場地、市場推廣支援等。2018年5月還將宣佈跟騰訊的另一個合作計劃，屆時會公佈更多詳情。

另外，由於電競深受千禧世代追捧，全球電競觀眾今年達3.8億，內地已佔2億，每年雙位數字增加，加上獲納入杭州亞運競賽項目，市場發展潛力大。因此，集團早前亦宣佈與英雄互娛合作，於內地9大城市K11建電競館、設電競酒吧、食肆及店舖等，亦將在港舉辦電競賽。會把電競與文化科技結合，創造獨特創意生態圈。

談及新世代首置計劃，他介紹計劃反應良好，今次成功為計劃注入強心針，正研究今年底推出改良版，會考慮增加名額，幫助更多年輕人上車。下一輪計劃的住宅單位選址會考慮年輕人對置業地點、交通便利的需求和他們的負擔能力，正研究能否在土瓜灣上鄉道或窩打老道等新項目推出。公司亦正研究與社福機構推出組合屋的可行性。

集團2017年9月成立了一個初創孵化器「EUREKA NOVA」，培育香港年輕初創企業，期望傳統產業跟創新企業接軌。 計劃共有70間公司申請，集團揀選了當中6間有潛質的重點栽培，提供一條龍式培訓，包括注入種子資金、商業、財務運作等支援，亦會安排公司高管跟他們交流。

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