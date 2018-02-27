2020年前中國零售物業供應量下降 供應過剩風險減弱--CBRE

路透上海2月27日 - 全球最大商業地產服務和投資機構--世邦魏理仕（CBRE）(CBG.N)發布最新報告稱，中國17個主要城市零售物業供應總量在2017年迎來940萬平方米的歷史峰值，預計今年將有790萬平方米的新項目入市，同比減少15.9%；且2020年以前供應總量將呈下跌趨勢。

報告指出，盡管中國仍是全球購物中心建設最為活躍的國家，伴隨著實體商業需求的持續改善，零售物業市場將迎來供需平衡修覆的窗口期，供應過剩的風險將逐步減弱。

報告預計，購物中心的首層租金仍將是小漲小落的格局，波幅在-2%至2%區間內。一線城市中，北京、上海、廣州的租金將繼續小幅增長；沈陽、蘇州有望迎來三年內的租金首次上漲，成都、重慶兩地租金在也將出現止跌企穩的跡象。深圳、武漢、無錫預計平均租金將出現小幅下滑。

世邦魏理仕中國區顧問及交易商業部主管瑞貝卡表示，“2018年中國消費升級將繼續推進...購物中心業主應不斷提升運營能力，在供應水平總體充沛的情況下，保證租金增長。”

她說，隨著“80後”“90後”逐步成為消費升級主力，品牌服裝、化妝品、體育娛樂用品消費進一步增加，文化娛樂健康相關的服務型消費將保持快速增長，購買商品的支出結構向“享受型”傾斜。品牌應積極調整策略，迎合消費者求新求變、重體驗和數字化的趨勢。

報告指出，2017年是新零售元年，電商巨頭紛紛加碼實體商業，同時風險資本亦不斷推進線上向線下融合和拓展。餐飲、運動設施和生活方式等順應消費升級趨勢且對線下體驗依賴度高的業態，最為資本所青睞，2018年將迎來這些線上商家向線下鋪店的密集期。

值得註意的是，經過數年電商沖擊下的業態調整，目前購物中心的零售和餐飲休閑娛樂等體驗業態的比例已經接近5:5，體驗業態占比進一步提升的空間正在逐步壓縮。這意味著在互聯網+資本的推動下，2018年購物中心的體驗業態將進入加速洗牌階段。

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