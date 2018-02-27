成品油調價窗口明日24時開啓 “兩連跌”成定局

國内成品油調價窗口將于2月28日24時開啓。本輪計價期内，國際原油呈現先跌後漲走勢，上漲主要得益于美國原油庫存的下降及中東局勢緊張的影響。

但此輪計價期内，國際原油均價較上一輪仍呈現寬幅的下調預期。截至北京時間2月27日，本輪第9個工作日，中宇資訊測算原油變化為-5.20%，中宇原油估價62.368美元/桶，較基準價跌3.421美元/桶，據此預計28日24時成品油零售限價下調190元/噸左右。

中宇資訊市場分析師孫曉飛認為，後期需求方面，汽油在春運返程結束影響下，需求較前期或將有所下滑，進入3月份，工程基建將陸續開工，農業方面用油需求也逐漸增加，柴油需求將緩慢提升，業者補庫也將陸續開始。後期柴油需求將陸續趕超汽油。

嘉盛集團首席中文分析師黃俊展望3月原油價格時認為，原油近期上行是暫時的，未來甚至有下跌的可能。行情前期的下跌已經跌破了長期以來的上漲通道，同時MACD指标顯示行情弱勢。原油最近一兩日或仍維持慣性上漲，但持續上漲的概率相對較低。在這個短線上漲的過程中，更需關注未來2-5個交易日内原油觸頂的可能。

來源：中國證券網

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