渣打(02888-HK)：加息50點子可令集團收入增加3.3億美元

美國展開加息周期，市場憧憬對銀行業帶來利好。渣打(02888-HK)大中華及北亞地區行政總裁及集團零售銀行業務行政總裁洪丕正表示，市場預期美聯儲在今年上半年將加息2次，若聯儲局加息50點子，可令集團增加3.3億美元收入。去年渣打實現經營收入143億美元。
期內，包括香港及中國在內的大中華區及北區地區繼續成為集團最大的市場，佔集團收入約40%。當中香港地區業務錄得稅前基本溢利14億美元，按年增加25%。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，去年本港業務淨息差擴寬了7個點子至1.31%水平，隨著美國持續加息，相信本港亦有機會跟隨，從而繼續為本港業務帶來利好。另外本港去年貸款業務實現11%增長，禤惠儀解釋指，主要受多元化業務所帶動，而在中國經濟及環球經濟向好的刺激下，相信可持續為本港貸款業務帶來機會。禤惠儀又透露，目前本港員工超過6000人，過去一年持續增加了前線、資訊科技及財富管理專才，今年相信會持續。但對於會否加薪，洪丕正無正面回應，僅表示「應該加則加」，他又透露，集團整體花紅增幅估計約10%。
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