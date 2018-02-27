中國首次海上火箭發射任務將由長征十一号于2018年執行

新華社2月27日消息，2018年，中國運載火箭將實現海上發射“首秀”。記者27日從中國航天科技集團獲悉，長征十一号運載火箭今年將執行5次發射，包括4次陸上發射和1次海上發射。

長十一火箭總指揮楊毅強介紹，2018年長十一火箭計劃執行“4+1”的發射計劃。其中，4次陸上發射均是面向民營衛星公司的“全商業”發射，滿足小衛星的多樣化發射需求;海上發射將是我國運載火箭的海上“首秀”，進軍新的服務領域將進一步滿足低傾角軌道衛星的發射需要，進一步提高火箭的任務适應性。

“長十一火箭有強大的快速響應能力和相對低廉的價格，在商業航天的領域内，可以向市場提供更完善到位的服務。”楊毅強介紹。

近年來，近赤道、低軌道傾角衛星的發射需求日趨旺盛。在臨近赤道的地方發射這類衛星，不僅能節省衛星調姿變軌的燃料，還會最大限度地利用地球自轉的力量，為火箭省力，或讓火箭能夠運載更重的衛星，最終實現降低發射或衛星運營成本的目的。

在我國，即使是最南端的文昌航天發射場也在北緯19度。對于一些5度甚至更小傾角的發射任務，可選擇在赤道附近的海上發射，從而填補我國火箭進入空間能力的空白，提供更豐富的商業發射服務。

專家指出，海上發射也對火箭的性能提出了更高的要求：大洋之中補給能力有限，火箭的測試發射工作越簡捷越好;在發射時，還要面對海面的晃動和高溫熱流的引導等問題，需要運載火箭采用合适的控制與發射方式。

據介紹，作為我國新一代固體運載火箭，長十一火箭具備靈活發射、快速響應等一系列優勢，可滿足要求海上發射的要求。

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