【IPO追蹤】金貓銀貓(01815-HK)：與傳統珠寶零售商並非競爭對手

由中國白銀(00815-HK)分拆的金貓銀貓集團(01815-HK)登陸香港，執行董事、聯席行政總裁兼總裁張金鵬表示，金貓銀貓為中國首家線上線下一體化的珠寶零售架構，作為一個平台，與周大福(01929-HK)、六福(00590-HK)等傳統珠寶零售商並非競爭對手，而是合作夥伴，只要定位與集團相符、產品質量良好，以及主打年輕人市場，歡迎他們在集團旗下的平台銷售。

他指，雖然珠寶具備送禮價值，惟重覆購買率不高，故集團於去年10月正式推出CSmall Gift，透過送禮作賣點，跨界與其他商家合作，未來相關發展將會是集團「重中之重」，目前已與電訊商、航空公司及保險巨頭等合作，更透露自推出以來已有數倍增長，毛利率約30%，有助提升集團整體毛利率水平。

張金鵬又指，集團採用黃金作促銷優惠，以吸引用戶，毛利率一般較低，相對而言，白銀產品毛利率則較高，款式及發展空間亦大，未來會加大發展。

金貓銀貓明日起招股，招股價介乎2.28元至3.28元(港元，下同），一手入場費為3313.05元，預計3月13日於香港主板掛牌。

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