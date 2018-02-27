液化天然氣亞洲價格下跌 因中國需求減少

日經中文網報道，作為發電燃料的液化天然氣(LNG)現貨(即時合約)價格在亞洲市場呈現下跌態勢。冬季的供暖需求高峰已過，此前推動行情走高的主要進口國中國的旺盛購買告一段落。液化天然氣的供應短缺迹象得到緩解。日本的電力公司的采購成本將下降，可能會抑制電價上漲。

液化天然氣現貨價格降至100萬BTU(英國熱量單位)8美元左右，比2018年年初下降25%，處于時隔5個月的低水平。

中國為抑制冬季的嚴重大氣污染，正在推進煤改氣政策，將燃料從煤炭轉為環境負擔輕的天然氣。2017年中國液化天然氣進口量比上年增加5成，超過韓國，成為僅次于日本的世界第2大進口國。

由于着眼于冬季的積極采購，液化天然氣現貨價格自2017年秋季開始迅速上升，半年裡漲至2.1倍。最近天氣轉暖，“季節性需求正在退潮”，住友商事全球研究公司的高級分析師館美公子表示。

另一方面，在意識到嚴寒氣候導緻天然氣庫存不足的歐洲，現貨價格在上周迅速上升。館美公子認為，“如果整個歐洲維持供不應求的局面，有可能波及亞洲市場”。

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