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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         14532         0    2313   華通                   -5323     -4644  
2888   新光金                  7020     27693    2317   鴻海                   -4347    -74668  
2891   中信金                  2893     21200    2885   元大金                 -3846    -12012  
2301   光寶科                  2277      3536    00713  元大台灣高息低波       -3497      1640  
2890   永豐金                  1730      4529    00672L 元大S&P原油正2         -3475         0  
2884   玉山金                  1700    -20511    0056   元大高股息             -3353      1266  
2330   台積電                  1683    -37359    3481   群創                   -3032    -79857  
00633L 富邦上証正2             1649         0    00632R 元大台灣50反1          -2811         0  
00683L 元大美元指數正2         1635         0    2399   映泰                   -2767      -210  
3231   緯創                    1497      4346    2344   華邦電                 -1741    -40573  
00676R 富邦臺灣加權反1         1090         0    2887   台新金                 -1619    -11940  
2371   大同                    1012      1511    2409   友達                   -1576    -28625  
1402   遠東新                   950      1988    2002   中鋼                   -1434    -10952  
6176   瑞儀                     837      4193    2408   南亞科                 -1401      2026  
1605   華新                     821      -719    2603   長榮                   -1400      1072  
00663L 國泰臺灣加權正2          795         0    00636  國泰中國A50            -1370      2997  
00655L 國泰中國A50正2           738         0    2038   海光                   -1109     -1448  
9958   世紀鋼                   687     -1920    1802   台玻                    -966     -2779  
2412   中華電                   682      5323    006203 元大MSCI台灣            -897         0  
2492   華新科                   668      -717    3702   大聯大                  -850     -9468  
00677U 富邦VIX                  661         0    2105   正新                    -837     -7644  
1303   南亞                     645     -3440    2883   開發金                  -735     10196  
2353   宏碁                     634       745    2812   台中銀                  -698     -2335  
0050   元大台灣50               628     -7770    3033   威健                    -681       -10  
2337   旺宏                     620     -2108    2465   麗臺                    -669      -980  
00639  富邦深100                599     -8954    1907   永豐餘                  -666     -1704  
3026   禾伸堂                   562      1458    2363   矽統                    -641     -4589  
00653L 富邦印度正2              538         0    2474   可成                    -635      1092  
4958   臻鼎-KY                  514     -1087    2915   潤泰全                  -606      -215  
00675L 富邦臺灣加權正2          507         0    6257   矽格                    -598      -111  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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