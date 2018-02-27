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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱    日期     地                    點
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*6020  大展證      20180227 台北市承德路一段17號13樓本公司大會議室
*6101  寬魚國際    20180227 台北市中山區復興北路62號4樓
*8287  英格爾      20180227 桃園市龜山區民生北路一段536號R樓
*2456  奇力新      20180301 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)
*3068  美磊        20180301 桃園市平鎮區南豐路270號(本公司二樓員工餐廳)
*4712  南璋        20180301 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心-教學大樓3樓325會議室)
*3018  同開        20180302 台北市松江路306號2樓(康華大飯店九龍廳)
*3593  力銘        20180305 高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司會議室)
*6288  聯嘉        20180305 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
*1735  日勝化      20180307 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)
*4540  全球        20180307 新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)
*1702  南僑        20180309 台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
*8291  尚茂        20180309 桃園市大園區濱海路二段208號
*3055  蔚華科      20180314 新竹市展業一路2號(新竹科學園區同業公會101會議室)
*6558  興能高      20180315 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)
*5701  劍湖山      20180320 劍湖山王子大飯店1樓宴會廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號)
*3454  晶睿        20180323 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
*6131  悠克        20180323 新北市板橋區文化路一段268號12樓(CMoney教育訓練中心)
*6555  榮炭        20180323 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)
*9958  世紀鋼      20180327 桃園市觀音區中山路一段1119號(本公司2F會議室)
*3514  昱晶        20180328 苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠)
*3561  昇陽光電    20180328 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室
*3576  新日光      20180328 新竹市大學路1001號國立交通大學工程四館合勤講堂
 2025  千興        20180329 台南市麻豆區工業路222號
 5906  台南-KY     20180402 台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室)
 1314  中石化      20180411 苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)
 6238  勝麗        20180416 新竹縣竹北市泰和路84號
 6638  沅聖        20180416 新北市中和區建康路10號4樓
 1538  正峰新      20180420 桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號
 2430  燦坤        20180420 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
 5864  致和證      20180424 台南勞工育樂中心(台南市南門路261號)
 6597  立誠        20180425 本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)
 4907  富宇        20180426 臺中市西屯區市政北二路238號地下二樓
 6487  源一        20180426 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心A棟4樓)展覽館1
 8440  綠電        20180426 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號
 4965  商店街      20180430 台北市大安區新生南路三段三十號(公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室)
 2101  南港        20180504 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)
 2722  夏都        20180507 夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓)
 4419  元勝        20180507 彰化縣北斗鎮拓農路199號(本公司會議室)
 2062  橋椿        20180508 臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓
 6548  長華科      20180508 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8074  鉅橡        20180508 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
 3228  金麗科      20180509 新竹科學工業園區新竹市展業一路2號園區同業公會203會議室
 3290  東浦        20180509 台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店)
 3523  迎輝        20180509 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳)
 4197  暐世        20180509 新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
 4198  環瑞醫      20180509 台北市中山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
 6219  富旺        20180509 台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室）
 6554  中美冠科-KY 20180509 台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室)
 8070  長華        20180509 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8913  全銓        20180509 台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓)
 1469  理隆        20180510 桃園市中壢市新生路二段466號(本公司中壢廠會議室)
 3144  新揚科      20180510 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
 8940  新天地      20180510 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳
 2017  官田鋼      20180511 台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)
 6552  易華電      20180511 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8924  大田        20180511 屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
 3675  德微        20180514 新北市深坑區北深路3段155巷29號4樓
 6553  豐華        20180514 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)
 4563  百德        20180516 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)
 3443  創意        20180517 新竹市新竹科學工業園區力行六路10號3樓
 6416  瑞祺電      20180517 台北市敦化南路二段333號19樓
 6492  生華科      20180517 新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
 8261  富鼎        20180517 新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)
 8454  富邦媒      20180517 莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號)
 6578  達邦蛋白    20180518 台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)
 8463  潤泰材      20180521 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
 3081  聯亞        20180522 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室)
 1586  和勤        20180523 彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)
 1780  立弘        20180524 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
 2633  台灣高鐵    20180524 國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)
 2736  高野        20180524 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號)
 4188  安克        20180524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 6024  群益期      20180524 台北市敦化南路二段97號B2
 1605  華新        20180525 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
 1733  五鼎        20180525 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)
 2637  慧洋-KY     20180525 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳)
 1776  展宇        20180528 新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
 2480  敦陽科      20180528 新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)
 3094  聯傑        20180528 新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂
 6613  朋億        20180528 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
 8083  瑞穎        20180528 新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路九號)
 9946  三發地產    20180528 台北市八德路三段2號5樓501室(台北市電腦商業同業公會)
 1213  大飲        20180529 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)
 1409  新纖        20180529 新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
 1587  吉茂        20180529 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
 1813  寶利徠      20180529 桃禧航空城酒店(桃園市大園區大觀路777號)二樓新屋廳
 3189  景碩        20180529 桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)
 3557  嘉威        20180529 高雄市楠梓區加昌路600之7號。(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
 3563  牧德        20180529 新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
 4108  懷特        20180529 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4726  永昕        20180529 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室
 5233  有量        20180529 桃園市龜山區茶專路六號
 6151  晉倫        20180529 桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)
 6496  科懋        20180529 外貿協會南港國際展覽中心(台北市南港區經貿二路1號502會議室)
 6569  醫揚        20180529 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6585  鼎基        20180529 高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
 8476  台境        20180529 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
 1760  寶齡富錦    20180530 臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)
 2597  潤弘        20180530 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
 2612  中航        20180530 台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳
 2851  中再保      20180530 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室
 3010  華立        20180530 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 3030  德律        20180530 台北市士林區德行西路45號5樓
 3167  大量        20180530 桃園市八德區友聯街49號(本公司)
 4916  事欣科      20180530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號)
 4972  湯石照明    20180530 新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心)
 6155  鈞寶        20180530 桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)
 3374  精材        20180531 桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
 6204  艾華        20180531 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號)
 8240  華宏        20180531 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 4760  勤凱        20180601 高雄市大寮區大有三街32號勤凱會議室
 5271  紘通        20180601 新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號(本公司會議室)
 4921  宏陽        20180604 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室
 1259  安心        20180605 台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室
 1781  合世        20180605 新北市中和區中正路716號地下二樓
 2327  國巨        20180605 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)
 2330  台積電      20180605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠)
 2359  所羅門      20180605 台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 2375  智寶        20180605 新北市汐止區新台五路一段99號4樓悅來國際會議中心C廳
 2456  奇力新      20180605 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)
 5317  凱美        20180605 新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2
 5604  中連貨運    20180605 台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號)
 6201  亞弘電      20180605 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)
 6510  精測        20180605 桃園市中壢區民權路398號
 6547  高端疫苗    20180605 新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室
 1711  永光        20180606 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
 3141  晶宏        20180606 台北市內湖區堤頂大道一段327號
 4951  精拓科      20180606 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)
 6561  是方        20180607 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳)
 8183  精星        20180607 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓
 1708  東鹼        20180608 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
 2360  致茂        20180608 桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室)
 2881  富邦金      20180608 台北市中山北路二段五十號十四樓(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)
 4956  光鋐        20180608 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)
 5432  達威        20180608 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 6026  福邦證      20180608 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館)
 6146  耕興        20180608 桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
 6206  飛捷        20180608 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心)
 6425  易發        20180608 桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)
 3597  映興        20180611 台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)
 3603  建祥國際    20180611 新北市新莊區五工路95號(經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室)
 4995  晶達        20180611 新北市新店區寶橋路235巷137號9樓
 8358  金居        20180611 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)
 2741  老四川      20180612 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)
 3045  台灣大      20180612 台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
 4166  友霖        20180612 台北市復興北路99號6樓
 4919  新唐        20180612 新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
 3017  奇鋐        20180613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)
 6120  達運        20180613 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號)
 6173  信昌電      20180613 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室)
 8477  創業家      20180613 臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室
 2241  艾姆勒      20180614 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)
 3504  揚明光      20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
 4952  凌通        20180614 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
 5347  世界        20180614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳
 6191  精成科      20180614 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心志清大樓5106室)
 6269  台郡        20180614 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)
 6491  晶碩        20180614 桃園市龜山區興業街5號
 3014  聯陽        20180615 新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室
 3545  敦泰        20180615 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
 5469  瀚宇博      20180615 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
 6129  普誠        20180615 新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)
 3338  泰碩        20180619 台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
 3391  佳得        20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室
 4192  杏國        20180619 台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)
 3481  群創        20180620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 6183  關貿        20180620 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
 8110  華東        20180621 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室
 1101  台泥        20180622 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
 2104  中橡        20180626 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
 6287  元隆        20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)
 2643  捷迅        20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西廳)
 3257  虹冠電      20180627 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
 8222  寶一        20180627 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 1584  精剛        20180628 本公司1F會議室(地址：台南市柳營區工一路15號)
 5344  立衛        20180628 新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號)
 8354  冠好        20180628 南投市南崗工業區工業路29號(總公司行政大樓4樓會議室)
 8490  利得        20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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