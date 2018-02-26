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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 富邦H股正2 元大中型100          日馳              昶和     大飲     新光金     
味全     富邦NASDAQ反1 富邦科技          信昌化            大統染   天仁                
宏洲     正道     元大台商50          佳大              海悅     宏亞                
嘉裕     友旺     富邦摩台          世紀鋼            銘旺科   立益                
東華     同開     富邦發達          銘旺科            卓越     昶和                
大東     悠克     富邦金融          智原              統領     大統染              
立益              元大MSCI台灣          蔚華科                     元禎                
佳和              永豐臺灣加權          創意                       展宇                
昶和              國泰日經225          嘉威                       申豐                
三洋紡            元大日經225          世芯-KY                    海悅                
瑞利              元大美債7-10正2          達運                       隴華                
樂士              元大美債7-10反1          捷泰                       拓凱                
正峰新            元大S&P日圓反1          杜康-DR                    傳奇                
億泰              富邦歐洲          陽光能源-DR                   東科-KY             
毛寶              FH彭博高收益債                                     迎廣                
燁興              FH彭博新興債                                     亞弘電              
中鴻              味全                                         華友聯              
聚亨              宏洲                                         裕豐                
千興              嘉裕                                         皇昌                
威致              東華                                         遠雄來              
首利              大東                                         夏都                
麗正              立益                                         新天地              
東訊              佳和                                         欣欣                
華泰              昶和                                         統領                
茂矽              三洋紡                                       客思達-KY            
錸德              瑞利                                         阿瘦                
廷鑫              樂士                                         晨訊科-DR            
倫飛              正峰新                                       一零四              
威盛              億泰                                         新海                
銘旺科            毛寶                                         欣高                
統懋              燁興                                         台數科              
翔耀              中鴻                                         南六                
太空梭            聚亨                                         基勝-KY             
新利虹            千興                                         威宏-KY             
華映              威致                                         波力-KY             
吉祥全            南港                                         吉源-KY             
憶聲              首利                                                             
科風              麗正                                                             
建碁              東訊                                                             
和鑫              華泰                                                             
力特              茂矽                                                             
喬鼎              錸德                                                             
正達              廷鑫                                                             
晟鈦              倫飛                                                             
新世紀            威盛                                                             
誠創              銘旺科                                                           
嘉威              統懋                                                             
力銘              翔耀                                                             
亞太電            太空梭                                                           
達能              新利虹                                                           
清惠              華映                                                             
慧友              吉祥全                                                           
捷泰              憶聲                                                             
互億              科風                                                             
天瀚              建碁                                                             
迅杰              和鑫                                                             
華上              力特                                                             
元晶              喬鼎                                                             
華冠              正達                                                             
裕豐              晟鈦                                                             
寶徠              新世紀                                                           
日勝生            誠創                                                             
台船              嘉威                                                             
東森              力銘                                                             
台南-KY           亞太電                                                           
康師傅-DR          達能                                                             
聖馬丁-DR          清惠                                                             
神州-DR           慧友                                                             
耀傑-DR           捷泰                                                             
同方友友-DR          互億                                                             
晨訊科-DR          天瀚                                                             
友佳-DR           迅杰                                                             
陽光能源-DR          華上                                                             
精熙-DR           元晶                                                             
中福              華冠                                                             
雷虎              裕豐                                                             
中視              寶徠                                                             
秋雨              日勝生                                                           
慶豐富            台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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