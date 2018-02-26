盛洋投資(00174-HK)：附屬擬945美元購買600 Clipper GP Partner A LLC

盛洋投資(00174-HK)公告稱，2018年2月26日，間接全資附屬公司Vital Harvest Global Limited擬945美元購買賣方Gemini-Rosemont Realty LLC出售的成員權益(即目标公司600 Clipper GP Partner A LLC之100%成員權益)。同日，另一附屬公司600 Clipper SPV LLC擬以7,383,635美元受讓賣方一間全資附屬公司所轉讓的Investment Partnership之19.5%有限合夥人權益。

目标公司為Partnership LP之普通合夥人，後者全資擁有Investment Partnership GP。 Investment Partnership GP為Investment Partnership之普通合夥人，其全資擁有資産管理人并持有Investment Partnership之0.5%合夥人權益(作為其普通合夥人)。Investment Partnership間接全資擁有及管理位于美國加州舊金山半島的中心地段—貝爾蒙特(該物業)。受到軟件、遊戲、專業服務、生命科學及其他尋找位置良好的優質房地産的租戶而産生的多元化需求等的驅動因素帶動，此地區的房地産市場一直保持強勁。

公司董事認為本次交易可擴展集團的資金平台投資業務，與集團的核心業務戰略相符。根據此業務戰略，集團將強化及擴展與租戶、投資者、融資提供者及賣方等利益相關方的戰略性業務聯繫。同時，除經常性租金收入之外，集團亦將可每年按固定費率定期收取資産管理費，以及獲得該物業資本增值帶來的Investment Partnership權益反饋。董事認為此舉將為公司及其股東帶來長期裨益。

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