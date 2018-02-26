中燃氣(00384-HK)：未來天然氣供應不成問題 「氣荒」不再現

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內地多個城市於冬天鬧起天然氣荒，市場紛紛劍指「元兇」是由於過急推行「煤改氣」，不過中國燃氣(00384-HK)總裁助理兼資本營運總經理李雲濤在傳媒午宴中就為「氣荒」事件解畫，指主要是因為中亞氣源每日供應量突然驟減，令北方液化天然氣(LNG)的售價由每噸4000多元(人民幣，下同)飆漲至逾萬元水平，不過隨著三大油企管道互相開放、中石化(00386-HK)天津碼頭投入營運等，直言未來3-5年天然氣供應不成問題，「氣荒」情況不可能再現。 不過他坦言，中國冬天「氣缺」問題仍未能徹底解決，主要是各地儲存設施仍不足，平均儲備量僅得2.87%，對比全球國家平均儲備量約12%大為落後，同時亦需提供冬夏「調峰能力」，相信要幾年時間才可逐步改善。 李雲濤強調，LNG售價大漲只是部分人炒作，而集團亦早已與三大油企就農村供氣量方面鎖定利潤協議，雖然集團在「氣缺」期間採購成升略有微升，但影響相當輕微，並目標今年農村「煤改氣」接駁客戶增至200萬戶。 李雲濤又指，集團每年資本開支介乎55-65億港元，當中農村「煤改氣」佔約25億至30億港元，同時也會保持每年收購10-20個城市項目。