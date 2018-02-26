時代集團(01023-HK)零售業務收入勁升逾倍

從事手袋銷售及製造業務的時代集團(01023-HK)，今午公布截至去年12月底止中期業績，收益為11.6億元，按年增17%，毛利為3.2億元，按年增加15.8%，溢利為1.43億元，按年增加23.1%，派中期息0.06元，與上一個財政年度一致。管理層今日出席分析員簡介會，介紹公司在現財政年度上半年業務情況。

期內時代集團的零售業務相當出色，收入按年增幅達111.9%至1.53億元，並且錄得分部業績為1280萬元溢利，較上一個財政年度同期錄得420萬元虧損而言，實現轉虧為盈。

至於製造業務收入按年增加9.5%至10.01億元，分部溢利為1.06億元。物業投資業務收入為540萬元，並在期內錄得3730萬元公平值收益，促使該業務錄得4040萬元稅前利潤。

中期業績表現理想，並無令到時代集團停下來，公司制訂了更宏大的發展藍圖。簡布會後該公司管理層在接受《現代電視》專訪時，便透露未來發展大計。在零售業務方面，副總經理兼執行董事楊健表示，今年內會在香港及大中華地區增設50間門店。

目前從事零售業務，電商平台已是不可或缺。時代集團旗下多個品牌已登陸天貓，並有意在其他電商平台發展。楊健亦透露公司下一個目標，是將線上及線下兩個平台融合。

製造業務方面，公司指出隨著擺脫全球市場衰退的困境，客戶訂單增加了12.6%，而且已成功擴闊客戶群及產品組合，相關工作會在未來6個月持續進行。楊和輝指出，在過去2至3年，對製造業務銷售團隊及業務發展區域進行調整後，有信心在未來半年可以錄得雙位數增幅。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)