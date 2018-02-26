中國證監會：着力促進證券期貨行業規範健康發展

2017年全國“兩會”閉幕以來，證監會黨委高度重視十二屆全國人大和全國政協收官之年的建議提案辦理工作，將其作為證監會系統聽取意見、接受監督、改進工作、優化服務的重要渠道，把建議提案辦理工作成效作為檢驗證監會系統各級黨員幹部堅決落實中央決策部署的重要标準，作為檢驗承辦單位一把手履職盡責、工作作風、服務能力的重要契機，作為檢驗全體幹部政治水平、政策水準和專業素養的一場考試。2017年共辦結人大議案建議154件和政協提案137件，五年來，共辦結人大議案建議750件、政協提案735件，充分發揮了建議提案對于資本市場監管和改革發展穩定工作的積極促進作用。

在辦理過程中，圍繞“分工明确、流程合理、溝通充分、答複及時、努力讓代表委員滿意”的工作目标，證監會在工作實踐的基礎上，逐步形成了領導重視、制度健全、分工明确、責任到位、協調有序的工作格局。一是強化組織領導。證監會黨委全面貫徹黨中央、國務院的決策部署，嚴格按照全國人大和全國政協的辦理要求，始終堅持從政治的高度認識和把握建議提案辦理工作，切實強化責任落實，完善辦理機制，加大督辦協調力度，全力做好建議提案辦理工作，努力讓代表委員滿意。二是加強與代表委員的溝通交流。把加強與代表委員溝通聯系作為履職盡責、優化服務的重要舉措。通過電話溝通、面對面交流、走訪座談、上門征詢等形式，密切聯系代表委員，堅持“人來人往”與“文來文往”相結合，現場答疑，促進“提”與“辦”的良性互動，争取理解，凝聚共識。三是進一步推進辦理結果公開。證監會認真落實國務院辦公廳《關于做好全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理結果公開工作的通知》要求，2017年共在官網全文公開47件建議提案複文，實現可公開主辦件的全部公開，大大提升辦理工作透明度，自覺接受社會監督，同時加強了政策解讀和正面引導，營造了良好輿論氛圍。

五年來，證監會始終堅持不僅滿足于“件件有答複”，更注重“答複見實效”，認真研究吸納代表委員們提出的合理建議，將其轉化為服務資本市場建設的各項具體政策措施，實現了辦理工作與推進資本市場改革發展穩定的有機結合和良性互動。在服務實體經濟方面，很多代表委員圍繞降低中小微企業融資成本、支持民營企業發展提出了有針對性的意見和建議。證監會積極采納，通過不斷完善多層次資本市場體系，推進雙創債、綠色債、可持續債等債券品種創新，大力發展資産證券化，支持私募基金發展等政策，更好地發揮資本市場服務實體經濟功能。在防範化解金融風險方面，多位代表委員提出要加強對資管行業的統一監管，加強行業機構風險管控等意見建議。對此我會積極研究，按照國務院金融委的協調指導，配合人民銀行等金融管理部門，推動統一相關監管标準，最大程度地消除監管套利空間。同時，制定或修訂了多項證券期貨行業機構風控合規管理辦法，不斷優化日常監管，加強現場檢查力度，着力促進證券期貨行業規範健康發展。在多層次資本市場改革方面，代表委員們提出的完善新股發行常態化、穩定資本市場融資預期，完善全國中小企業股份轉讓系統(新三板)交易機制，規範發展區域性股權市場等意見建議，我們在制定或修訂證券發行與承銷管理辦法、新三板分層管理辦法、新三板股票轉讓細則、區域性股權市場監督管理試行辦法等規定時已全部或部分吸收，有力推進了相關改革落實落地。在推進市場雙向開放方面，證監會對相關建議提案進行了認真深入研究，推出滬港通、深港通，推動A股成功納入明晟(MSCI)新興市場指數，優化境外再融資審核制度，啓動H股“全流通”試點，加快推進原油期貨上市和鐵礦石期貨對外開放，引進境外投資者參與境内期貨市場。同時積極服務“一帶一路”建設，加強與“一帶一路”沿線國家資本市場的合作。

根據國務院的統一部署和全國人大辦公廳聯絡局、全國政協提案委員會的指導，依托有關部委的大力支持，證監會圓滿地完成了十二屆全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理工作，推動了若幹實際問題的解決，回應了人大代表、政協委員和社會各界對資本市場的關切，得到了代表委員們的積極評價。十三屆全國人大一次會議和全國政協十三屆一次會議即將召開，證監會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，深入學習貫徹黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，提高政治站位，努力把建議提案辦理與貫徹黨中央、國務院關于金融工作的各項決策部署緊密結合。證監會將嚴格按照全國人大和全國政協的辦理要求，進一步完善辦理機制，優化工作流程，加大督辦協調，切實提升辦理工作的質量和效率。同時，加大“請進來、走出去”力度，加強與代表委員面對面溝通交流，認真研究、積極吸收代表委員的真知灼見，紮實推動資本市場持續穩定健康發展，更好地服務于實體經濟和現代化經濟體系建設。

來源：證監會網站

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