李慧芬：2元之下買入高雅光學(00907-HK) 目標2.70元

今年有數部吸睛賀歲片上畫，星皓影業的《西遊記。女兒國》是其中之一。高雅光學(00907-HK)去年收購了星皓影業有限公司之全部股權，而截止年初八暫收6億多人民幣。以國內的電影發行費用是按票房分成的5%至10%計算，《西遊記．女兒國》貢獻最少約6000千萬人民幣。若此部電影如管理層所料錄得25億元全球票房收益，即高雅光學可以錄得逾億港元收入。

高雅光學去年底收購了星皓(香港)全部股權，獲得獨家海外市場(除中國市場外)授權發行星皓公司所製作的電影，為期15年。最近公司亦公布以3.3億港元收購星皓文化60%股權，進一步獲得了星皓作品在中國市場的獨家電影發行權及相關授權。

星皓影業今年還有另一套電影《猛蟲過江》準備上畫。公司即將投入製作拍攝的電影還有《八仙之各顯神通》和《包公：黑夜之神》，都是製作費在3億人民幣以上的A級製作。上述電影亦將會交給星皓文化作獨家電影發行工作。

除此之外，今次高雅光學與《西遊記女兒國》合作推出的3D電影眼鏡亦大受歡迎。未來亦可利用電影與其現有眼鏡業務對接，創造更大的協同效應。

中國電影票房去年增幅創近年新高，突破了550億元，市場人士更預期，到2020年，內地票房將有望達到1,200億元，成為全球最大的電影娛樂消費市場。

高雅光學值得投資者留意，建議可於2元之下買入，獲利目標2.70元。

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