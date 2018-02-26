江南布衣(03306-HK)：已開始籌備新品牌孵化工作 期打造細分市場品牌

上市僅一年多的江南布衣(03306-HK)今日公佈了2017年中期業績，董事會宣派截至2017年12月31日止六個月之中期股息每股人民幣0.2元。公司首席財務官朱乾稱，此次是公司上市來首次派發中期股息，不保證未來每年都有中期股息派發，但公司上市三年內的年度派息比率不少於75%。

此前公司稱希望本年度內開始200至250家零售店，朱乾稱公司在開店策略不是在一二三線城市等城市級別上有特別取捨，而是會著重逐個考察不同商場等具體地點。而被問及國際化策略，公司董事長兼首席執行官吳健則稱，公司的發展重點仍然在中國市場，國外主要通過喜歡江南布衣品牌的投資人來經銷，暫未有國外自營店，但公司已在進行相關準備工作。另外公司目前有六個品牌，吳健稱，目前已開始籌備新品牌孵化工作，期未來能推出新品牌，用不同細分化品牌來服務細分市場消費者。

而對於唯品會等電商平台打折力度相較實體店相差很大，吳健解釋，該網上平台售賣的減價貨品已為過季2至3年的款式，更吸引對價格敏感的客戶群體，且該部分收入佔公司總收益比重低，對公司毛利影響微乎其微。

文：鄒舒惠

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)