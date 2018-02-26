【IPO追蹤】賓仕國際（01705-HK）：未來兩財年全港「天仁茗茶」將達49家

天仁茗茶、徹思叔叔、九湯屋以及Hotel Chocolate這些在香港有不少粉絲流量的飲食品牌，其背後的營運商本港食品及飲料公司賓仕國際（01705-HK）也要上市了。公司主席、執行董事兼行政總裁陳錦泉說，公司未來還將引入新的零售品牌，同時亦會開設更多零售。遍佈本港的「吃貨」們要有口福了！

據招股文件顯示，此次集資約有65.6%款項將用於開設新零售店，而賓仕的目標是在未來兩個財年內，將天仁茗茶店舖增至49間，包括港島上環以西、銅鑼灣以東、新界以及九龍等地都將成為其目標選址，而在下月位於馬鞍山的新店將會開業。目前，地鐵站、街舖以及百貨公司均有天仁茗茶店舖，陳錦泉稱，人流將會是未來開店主要的考慮因素，仍會考慮商業地段、購物區等人流密集的地方。他續指，租金成本也是一個考量因素，會綜合考慮開店選址。而目前賓仕所有業務均在香港，陳錦泉認為對公司目前來說香港仍有施展拳腳之空間，若從中長線來看，亦不排除在合適時機將業務拓展至內地、澳門或東南亞等國的可能。

截止2017年3月31日止年度，公司66.1%的收益來自於分銷業務，另有33.9%的收益來自零售業務。陳錦泉稱，隨著公司零售業務發展速度越來越快以及比重日益提升，不排除未來零售業務佔比或超過分銷業務。而毛利率方面，截止2017年3月31日，公司分銷業務毛利率為28.5%，零售業務毛利率在17.6%。公司財務總監鄧國禧稱，零售業務毛利相對較低主要由於扣除工資、租金以及存貨成本等，而隨著未來開店數量增加，相信零售業務毛利率將會相應得到提升。

目前天仁茗茶飲品均價在20.3港元每杯，陳錦泉認為該價格十分合理，且有上調價格的空間，但會考慮市場情況，不會貿然猛加價。

文：鄒舒惠

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