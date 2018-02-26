◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 14532 0 2313 華通 -5323 -4644 2888 新光金 7020 27693 2317 鴻海 -4347 -74668 2891 中信金 2893 21200 2885 元大金 -3846 -12012 2301 光寶科 2277 3536 00713 元大台灣高息低波 -3497 1640 2890 永豐金 1730 4529 00672L 元大S&P原油正2 -3475 0 2884 玉山金 1700 -20511 0056 元大高股息 -3353 1266 2330 台積電 1683 -37359 3481 群創 -3032 -79857 00633L 富邦上証正2 1649 0 00632R 元大台灣50反1 -2811 0 00683L 元大美元指數正2 1635 0 2399 映泰 -2767 -210 3231 緯創 1497 4346 2344 華邦電 -1741 -40573 00676R 富邦臺灣加權反1 1090 0 2887 台新金 -1619 -11940 2371 大同 1012 1511 2409 友達 -1576 -28625 1402 遠東新 950 1988 2002 中鋼 -1434 -10952 6176 瑞儀 837 4193 2408 南亞科 -1401 2026 1605 華新 821 -719 2603 長榮 -1400 1072 00663L 國泰臺灣加權正2 795 0 00636 國泰中國A50 -1370 2997 00655L 國泰中國A50正2 738 0 2038 海光 -1109 -1448 9958 世紀鋼 687 -1920 1802 台玻 -966 -2779 2412 中華電 682 5323 006203 元大MSCI台灣 -897 0 2492 華新科 668 -717 3702 大聯大 -850 -9468 00677U 富邦VIX 661 0 2105 正新 -837 -7644 1303 南亞 645 -3440 2883 開發金 -735 10196 2353 宏碁 634 745 2812 台中銀 -698 -2335 0050 元大台灣50 628 -7770 3033 威健 -681 -10 2337 旺宏 620 -2108 2465 麗臺 -669 -980 00639 富邦深100 599 -8954 1907 永豐餘 -666 -1704 3026 禾伸堂 562 1458 2363 矽統 -641 -4589 00653L 富邦印度正2 538 0 2474 可成 -635 1092 4958 臻鼎-KY 514 -1087 2915 潤泰全 -606 -215 00675L 富邦臺灣加權正2 507 0 6257 矽格 -598 -111 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股