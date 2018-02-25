被嗆比全聯貴沒優惠 養樂多媽媽：利潤低還要外送到府？

辛苦只有自己知道！養樂多媽媽不畏風吹日曬雨淋，在大街小巷叫賣，利潤微薄，還常被嗆「貴」。

一名養樂多媽媽在臉書社團「爆怨公社」PO 文表示，自己總是推著三輪車叫賣，甚至還要拿著產品逐一拜訪每一店家及客戶，詢問「今天想喝個養樂多嗎？」但有些客人來買時，卻會嗆她「比全聯貴還沒優惠」，讓他不禁抱怨，一罐說實在的也才賺兩三塊錢，真的不要再拗我們了！直說「多拗一罐或者是算便宜一點你們會比較有錢嗎？並沒有好嗎？」

原 PO 指出，大賣場是直接跟總公司壓低成本在拿的，養樂多媽媽沒辦法跟大廠商比，給大家那麼便宜的價格，利潤真的非常微薄。

此外，她也坦言自己歷經風吹日曬雨淋，隨時隨地大家要什麼產品就會立即為您送到府上，有優惠時能送的我們都盡量送，甚至還拜託大家，不要再問「可以多送一罐嗎？」。

網友看了則紛紛留言打氣：「養樂多媽媽真的辛苦」、「我小時候也好喜歡喝養樂多, 現在也是，生活費真的也不好賺, 都是一點一滴慢慢賺來的, 你也辛苦了」、「我最愛跟養樂多媽媽買豆漿，養樂多跟咖啡牛奶。夏天每天都看到騎著三輪車在烈日下很辛苦工作的！」、「不懂為何要拗弱勢族群...」、「辛苦了~ 送到府還計較那幾塊」、「真的太過分，你們辛苦的是挨家挨戶地問我們需不需要，這已經是做服務還幫忙送上門了，當然沒辦法跟你自己去超市買便宜，超市不會有人來跟你介紹商品啊！」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』