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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月23日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23919      5027   475.81  
0059   富邦金融             15071      4973   303.06  
0058   富邦發達              7400      4196   176.36  
0051   元大中型100          11076      9500   116.59  
0055   元大MSCI金融         33853     36654    92.36  
00704L 台新MSCI台灣正2       4255      4878    87.23  
00657  國泰日經225           4932      5964    82.70  
00707R 元大S&P日圓反1        4148      5355    77.46  
0054   元大台商50            9305     12124    76.75  
00714  群益道瓊美國地產      3609      5567    64.83  
00702  國泰標普低波高息      8498     13188    64.44  
0052   富邦科技              3749      6000    62.48  
0053   元大電子              3880      6988    55.52  
00663L 國泰臺灣加權正2       2109      3809    55.37  
00635U 元大S&P黃金          24904     45514    54.72  
00705R 台新MSCI台灣反1       3677      7315    50.27  
00698L 元大美債7-10正2       2777      5649    49.16  
0061   元大寶滬深          193943    402116    48.23  
00699R 元大美債7-10反1       2397      5714    41.95  
00691R 兆豐藍籌30反1         2911      7106    40.97  
00692  富邦公司治理         47827    119280    40.10  
006206 元大上證50           65375    188278    34.72  
008201 BP上證50               918      2749    33.39  
00688L 國泰20年美債正2       1341      4115    32.59  
00652  富邦印度              3403     10535    32.30  
00667  元大韓國              1551      4929    31.47  
006207 FH滬深               47932    153392    31.25  
00633L 富邦上証正2         170104    544958    31.21  
00689R 國泰20年美債反1       1579      5389    29.30  
00642U 元大S&P石油          30485    106821    28.54
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