◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月23日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23919 5027 475.81 0059 富邦金融 15071 4973 303.06 0058 富邦發達 7400 4196 176.36 0051 元大中型100 11076 9500 116.59 0055 元大MSCI金融 33853 36654 92.36 00704L 台新MSCI台灣正2 4255 4878 87.23 00657 國泰日經225 4932 5964 82.70 00707R 元大S&P日圓反1 4148 5355 77.46 0054 元大台商50 9305 12124 76.75 00714 群益道瓊美國地產 3609 5567 64.83 00702 國泰標普低波高息 8498 13188 64.44 0052 富邦科技 3749 6000 62.48 0053 元大電子 3880 6988 55.52 00663L 國泰臺灣加權正2 2109 3809 55.37 00635U 元大S&P黃金 24904 45514 54.72 00705R 台新MSCI台灣反1 3677 7315 50.27 00698L 元大美債7-10正2 2777 5649 49.16 0061 元大寶滬深 193943 402116 48.23 00699R 元大美債7-10反1 2397 5714 41.95 00691R 兆豐藍籌30反1 2911 7106 40.97 00692 富邦公司治理 47827 119280 40.10 006206 元大上證50 65375 188278 34.72 008201 BP上證50 918 2749 33.39 00688L 國泰20年美債正2 1341 4115 32.59 00652 富邦印度 3403 10535 32.30 00667 元大韓國 1551 4929 31.47 006207 FH滬深 47932 153392 31.25 00633L 富邦上証正2 170104 544958 31.21 00689R 國泰20年美債反1 1579 5389 29.30 00642U 元大S&P石油 30485 106821 28.54