新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 9153         0    3481   群創                   -5526    -68152  
2014   中鴻                    3169     11310    2409   友達                   -4964    -19109  
006207 FH滬深                  1986         0    006203 元大MSCI台灣           -3786         0  
2890   永豐金                  1948      3262    2885   元大金                 -3283     -9078  
2002   中鋼                    1926     -9977    2317   鴻海                   -2946    -71816  
00676R 富邦臺灣加權反1         1838         0    00633L 富邦上証正2            -2855         0  
2330   台積電                  1837    -43312    6116   彩晶                   -2638     -6547  
006206 元大上證50              1833         0    2344   華邦電                 -2522    -43562  
2399   映泰                    1777      2755    1605   華新                   -2133     -1520  
00637L 元大滬深300正2          1696         0    2884   玉山金                 -1843    -23568  
00673R 元大S&P原油反1          1575         0    1314   中石化                 -1831     22687  
2887   台新金                  1385     -9250    00713  元大台灣高息低波       -1790      1574  
2412   中華電                  1316      4660    2834   臺企銀                 -1578       190  
00636  國泰中國A50             1278      2937    9958   世紀鋼                 -1438     -2800  
00632R 元大台灣50反1           1188         0    2603   長榮                   -1412      2273  
00664R 國泰臺灣加權反1          992         0    2515   中工                   -1151      3142  
2371   大同                     976      -926    2388   威盛                   -1133       533  
00655L 國泰中國A50正2           929         0    2448   晶電                   -1120     -3326  
00648R 元大S&P500反1            925         0    2883   開發金                 -1006     12248  
2801   彰銀                     919       869    2356   英業達                  -817     -1633  
6176   瑞儀                     897      3116    3702   大聯大                  -808     -8644  
00653L 富邦印度正2              852         0    2382   廣達                    -763     -5818  
006205 富邦上証                 826         0    3017   奇鋐                    -760       276  
2353   宏碁                     817     -4693    2454   聯發科                  -693     -1744  
2888   新光金                   814     22857    1718   中纖                    -678       688  
3033   威健                     799       719    00642U 元大S&P石油             -664         0  
3231   緯創                     786      1831    2880   華南金                  -659     -8414  
00669R 國泰美國道瓊反1          770         0    1305   華夏                    -611      1220  
2886   兆豐金                   756      -841    3045   台灣大                  -586     -2190  
1326   台化                     722      1414    2311   日月光                  -573     -5160  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞