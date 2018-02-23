◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月23日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 9153 0 3481 群創 -5526 -68152 2014 中鴻 3169 11310 2409 友達 -4964 -19109 006207 FH滬深 1986 0 006203 元大MSCI台灣 -3786 0 2890 永豐金 1948 3262 2885 元大金 -3283 -9078 2002 中鋼 1926 -9977 2317 鴻海 -2946 -71816 00676R 富邦臺灣加權反1 1838 0 00633L 富邦上証正2 -2855 0 2330 台積電 1837 -43312 6116 彩晶 -2638 -6547 006206 元大上證50 1833 0 2344 華邦電 -2522 -43562 2399 映泰 1777 2755 1605 華新 -2133 -1520 00637L 元大滬深300正2 1696 0 2884 玉山金 -1843 -23568 00673R 元大S&P原油反1 1575 0 1314 中石化 -1831 22687 2887 台新金 1385 -9250 00713 元大台灣高息低波 -1790 1574 2412 中華電 1316 4660 2834 臺企銀 -1578 190 00636 國泰中國A50 1278 2937 9958 世紀鋼 -1438 -2800 00632R 元大台灣50反1 1188 0 2603 長榮 -1412 2273 00664R 國泰臺灣加權反1 992 0 2515 中工 -1151 3142 2371 大同 976 -926 2388 威盛 -1133 533 00655L 國泰中國A50正2 929 0 2448 晶電 -1120 -3326 00648R 元大S&P500反1 925 0 2883 開發金 -1006 12248 2801 彰銀 919 869 2356 英業達 -817 -1633 6176 瑞儀 897 3116 3702 大聯大 -808 -8644 00653L 富邦印度正2 852 0 2382 廣達 -763 -5818 006205 富邦上証 826 0 3017 奇鋐 -760 276 2353 宏碁 817 -4693 2454 聯發科 -693 -1744 2888 新光金 814 22857 1718 中纖 -678 688 3033 威健 799 719 00642U 元大S&P石油 -664 0 3231 緯創 786 1831 2880 華南金 -659 -8414 00669R 國泰美國道瓊反1 770 0 1305 華夏 -611 1220 2886 兆豐金 756 -841 3045 台灣大 -586 -2190 1326 台化 722 1414 2311 日月光 -573 -5160 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股