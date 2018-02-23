【通告解讀】百盛(03368-HK)業務迎來曙光？ 股價放榜後倒跌又何事？

百盛商業(03368-HK)似乎已到了曙光。若單憑去年業績表現，表面來看該公司業績是倒退。去年百盛全年錄得虧損1.36億元人民幣(下同)，而在2016年全年則錄得1.47億元溢利。可是在2016年百盛透過出售北京物業而錄得12.89億元一次次處置收益，若剔出該筆一次過收益，百盛在2016年錄得權益持有人虧損為4.13億元人民幣。更何況百盛在2017年亦有一筆一次性損失，若剔出，百盛去年實際上錄得母公司權益持有人虧損為1750萬元，較2016年大有進步，不是看到了曙光嗎？

不過從今午公布業績後，百盛股價由升轉跌，一度跌逾3%，反映出市場人士仍未消化百盛業績表現。

可是百盛業績實在是有長遠進步，去年該公司錄得8370萬元經營利潤，而在2016年則錄得2.02億元經營虧損，不就是最佳證明？更重要是該公司在2017年錄得同店銷售增長1.3%，扭轉了2016年處於同店銷售下跌6.7%的不利局面，單計第四季該公司錄得同店銷售增長達3.2%，而較2016年第四季提升了1.8個百分點。

隨著內地電商處於極度蓬勃的情況下，百貨零售行業受到衝擊，百盛亦是其中一家受到影響的百貨公司。不過該公司卻擁抱「新零售」，加快網上市場佈局及推廣，促使該公司在2017年雙十一當日，錄得合計銷售所得款為1.88億元，按年增加48.1%。同時該公司亦向輕資產發展模式進發，獲邀在南寧從事百貨店管理，以收入管理費用。該公司更直言以多元化零售業態為核心的業務轉型策略，讓公司重回正軌。

從業績報告內，看到管理層是信心十足，管理層的信心之言，何時會得到投資者認同呢？

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