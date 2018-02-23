張華峰：政協會議提案發展大灣區人民幣電子共同支付系統

立法會(金融服務界)議員、港區全國政協委員張華峰，出席2018年全國政協會議上，將提出三大建議，促進香港金融市場發展。

第一是優化及深化內地和香港金融互聯互通，包括增辦對沖工具，增設A股對沖工具，在互聯互通機制下，設立一個追踪A股變動的股指期貨，使到這類對沖活動可納入中證監和香港證監會的監管範圍；容許香港中小型證券商在內地經營港股通業務，如大灣區試點設立香港券商內地分行，服務港股內地投資者。檢討取消股市互聯互通每天額度限制。並將互聯互通擴容至ETF通，以至中長線而言，考慮新股互聯互通。

第二是將香港打造成亞投行主要營運中心，可以通過發行以人民幣計價股票、債券以及金融衍生產品；並定期於香港舉辦相關一帶一路的高規格金融論壇。

第三是把握大灣區機遇，強化香港離岸人民幣業務樞紐地位。在香港引進更多金融科技概念和技術，加快香港在人民幣業務方面的金融科技建設。發展大灣區內人民幣電子共同支付系統，包括區塊鏈跨境人民幣清算、網上銀行跨境融資貸款、與銀行相關的人民幣支付系統等。爭取大灣區和一帶一路沿線國家大企業來香港設立財資中心，支持香港開展個人跨境人民幣業務創新，推動個人外幣兌換特許機構、外匯代兌換點發展到廣東自貿區及更多大灣區城市，便利港元或外幣在大灣區內自由兌換人民幣使用等。

文：周燕芬

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