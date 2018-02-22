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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          14703         0    00637L 元大滬深300正2        -25353         0  
00636  國泰中國A50             5143     -1784    3481   群創                  -20862    -36968  
2884   玉山金                  5071    -24440    2317   鴻海                   -6869    -61065  
2311   日月光                  3094     -6860    00633L 富邦上証正2            -5228         0  
00676R 富邦臺灣加權反1         2982         0    2344   華邦電                 -3950    -40635  
2890   永豐金                  2886     -1233    2448   晶電                   -3054     -1562  
2891   中信金                  2842     -8602    6116   彩晶                   -2972     -2786  
2002   中鋼                    2806     -9962    2353   宏碁                   -2908     -2521  
2883   開發金                  2716     21122    00677U 富邦VIX                -2612         0  
2409   友達                    2494     40485    2888   新光金                 -2547     32741  
2014   中鴻                    2335      8457    2337   旺宏                   -2452      3447  
1402   遠東新                  2207     -1289    0050   元大台灣50             -2332     -5107  
2408   南亞科                  2197      3440    2313   華通                   -1846      -591  
2834   臺企銀                  2055      -119    4958   臻鼎-KY                -1741     -1295  
00683L 元大美元指數正2         1787         0    3037   欣興                   -1609      6902  
006205 富邦上証                1760         0    2330   台積電                 -1457    -48890  
00664R 國泰臺灣加權反1         1686         0    1314   中石化                 -1450     20933  
1216   統一                    1649      2690    2371   大同                   -1256       330  
00671R 富邦NASDAQ反1           1577         0    2610   華航                   -1163      1629  
1718   中纖                    1331      -358    2303   聯電                   -1095     36724  
1301   台塑                    1281       905    5880   合庫金                  -966     -4189  
1326   台化                    1232       853    00631L 元大台灣50正2           -911         0  
1303   南亞                    1193     -4443    6213   聯茂                    -885      -909  
3576   新日光                  1141       146    2885   元大金                  -781     -3290  
00648R 元大S&P500反1           1103         0    2027   大成鋼                  -755      2656  
6176   瑞儀                    1089      2326    1536   和大                    -657     -5482  
2886   兆豐金                  1063      1679    00639  富邦深100               -644    -10416  
4938   和碩                    1010      1873    9958   世紀鋼                  -619     -1694  
2412   中華電                   963      3212    2498   宏達電                  -610     -2737  
00653L 富邦印度正2              938         0    2603   長榮                    -546      5157  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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