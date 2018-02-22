[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 14703 0 00637L 元大滬深300正2 -25353 0 00636 國泰中國A50 5143 -1784 3481 群創 -20862 -36968 2884 玉山金 5071 -24440 2317 鴻海 -6869 -61065 2311 日月光 3094 -6860 00633L 富邦上証正2 -5228 0 00676R 富邦臺灣加權反1 2982 0 2344 華邦電 -3950 -40635 2890 永豐金 2886 -1233 2448 晶電 -3054 -1562 2891 中信金 2842 -8602 6116 彩晶 -2972 -2786 2002 中鋼 2806 -9962 2353 宏碁 -2908 -2521 2883 開發金 2716 21122 00677U 富邦VIX -2612 0 2409 友達 2494 40485 2888 新光金 -2547 32741 2014 中鴻 2335 8457 2337 旺宏 -2452 3447 1402 遠東新 2207 -1289 0050 元大台灣50 -2332 -5107 2408 南亞科 2197 3440 2313 華通 -1846 -591 2834 臺企銀 2055 -119 4958 臻鼎-KY -1741 -1295 00683L 元大美元指數正2 1787 0 3037 欣興 -1609 6902 006205 富邦上証 1760 0 2330 台積電 -1457 -48890 00664R 國泰臺灣加權反1 1686 0 1314 中石化 -1450 20933 1216 統一 1649 2690 2371 大同 -1256 330 00671R 富邦NASDAQ反1 1577 0 2610 華航 -1163 1629 1718 中纖 1331 -358 2303 聯電 -1095 36724 1301 台塑 1281 905 5880 合庫金 -966 -4189 1326 台化 1232 853 00631L 元大台灣50正2 -911 0 1303 南亞 1193 -4443 6213 聯茂 -885 -909 3576 新日光 1141 146 2885 元大金 -781 -3290 00648R 元大S&P500反1 1103 0 2027 大成鋼 -755 2656 6176 瑞儀 1089 2326 1536 和大 -657 -5482 2886 兆豐金 1063 1679 00639 富邦深100 -644 -10416 4938 和碩 1010 1873 9958 世紀鋼 -619 -1694 2412 中華電 963 3212 2498 宏達電 -610 -2737 00653L 富邦印度正2 938 0 2603 長榮 -546 5157 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股