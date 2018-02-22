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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧02月21日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2888   新光金              155967  
00637L 元大滬深300正2      144540  
3481   群創                134903  
2409   友達                127969  
00632R 元大台灣50反1       107509  
2330   台積電               71504  
2344   華邦電               66787  
2317   鴻海                 60454  
2883   開發金               57624  
2303   聯電                 55609  
2891   中信金               49358  
00633L 富邦上証正2          42520  
3037   欣興                 41734  
2353   宏碁                 41675  
00677U 富邦VIX              37056  
2884   玉山金               35920  
2337   旺宏                 34636  
2014   中鴻                 33980  
2448   晶電                 33875  
2885   元大金               32659  
3231   緯創                 32255  
2408   南亞科               31001  
2002   中鋼                 29489  
9958   世紀鋼               28489  
2890   永豐金               27665  
2311   日月光               26349  
2371   大同                 25111  
00655L 國泰中國A50正2       24851  
1314   中石化               22934  
2882   國泰金               22748
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