[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧02月21日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2888 新光金 155967 00637L 元大滬深300正2 144540 3481 群創 134903 2409 友達 127969 00632R 元大台灣50反1 107509 2330 台積電 71504 2344 華邦電 66787 2317 鴻海 60454 2883 開發金 57624 2303 聯電 55609 2891 中信金 49358 00633L 富邦上証正2 42520 3037 欣興 41734 2353 宏碁 41675 00677U 富邦VIX 37056 2884 玉山金 35920 2337 旺宏 34636 2014 中鴻 33980 2448 晶電 33875 2885 元大金 32659 3231 緯創 32255 2408 南亞科 31001 2002 中鋼 29489 9958 世紀鋼 28489 2890 永豐金 27665 2311 日月光 26349 2371 大同 25111 00655L 國泰中國A50正2 24851 1314 中石化 22934 2882 國泰金 22748
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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