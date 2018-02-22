[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ *6664 群翊 20180222 桃園市楊梅區和平路188號(四樓訓練教室) *6020 大展證 20180227 台北市承德路一段17號13樓本公司大會議室 *6101 寬魚國際 20180227 台北市中山區復興北路62號4樓 *8287 英格爾 20180227 桃園市龜山區民生北路一段536號R樓 *2456 奇力新 20180301 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所) *3068 美磊 20180301 桃園市平鎮區南豐路270號(本公司二樓員工餐廳) *4712 南璋 20180301 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心-教學大樓3樓325會議室) *3018 同開 20180302 台北市松江路306號2樓(康華大飯店九龍廳) *3593 力銘 20180305 高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司會議室) *6288 聯嘉 20180305 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 *1735 日勝化 20180307 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂) *4540 全球 20180307 新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠) *1702 南僑 20180309 台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳 *8291 尚茂 20180309 桃園市大園區濱海路二段208號 *3055 蔚華科 20180314 新竹市展業一路2號(新竹科學園區同業公會101會議室) *6558 興能高 20180315 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館) *5701 劍湖山 20180320 劍湖山王子大飯店1樓宴會廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號) *3454 晶睿 20180323 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室 *6131 悠克 20180323 新北市板橋區文化路一段268號12樓(CMoney教育訓練中心) *6555 榮炭 20180323 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心) *9958 世紀鋼 20180327 桃園市觀音區中山路一段1119號(本公司2F會議室) *3514 昱晶 20180328 苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠) *3561 昇陽光電 20180328 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室 *3576 新日光 20180328 新竹市大學路1001號國立交通大學工程四館合勤講堂 2025 千興 20180329 台南市麻豆區工業路222號 5906 台南-KY 20180402 台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室) 1314 中石化 20180411 苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) 6238 勝麗 20180416 新竹縣竹北市泰和路84號 6638 沅聖 20180416 新北市中和區建康路10號4樓 1538 正峰新 20180420 桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號 2430 燦坤 20180420 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 5864 致和證 20180424 台南勞工育樂中心(台南市南門路261號) 6597 立誠 20180425 本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓) 4907 富宇 20180426 臺中市西屯區市政北二路238號地下二樓 6487 源一 20180426 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心A棟4樓)展覽館1 8440 綠電 20180426 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號 4965 商店街 20180430 台北市大安區新生南路三段三十號(公務人力發展中心福華國際文教會館二○三室) 2101 南港 20180504 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號) 2722 夏都 20180507 夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓) 4419 元勝 20180507 彰化縣北斗鎮拓農路199號(本公司會議室) 2062 橋椿 20180508 臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓 6548 長華科 20180508 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 8074 鉅橡 20180508 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓 3228 金麗科 20180509 新竹科學工業園區新竹市展業一路2號園區同業公會203會議室 3290 東浦 20180509 台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店) 3523 迎輝 20180509 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳) 4197 暐世 20180509 新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心) 4198 環瑞醫 20180509 台北市中山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心) 6219 富旺 20180509 台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室） 6554 中美冠科-KY20180509 台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室) 8070 長華 20180509 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 8913 全銓 20180509 台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓) 1469 理隆 20180510 桃園市中壢區新生路二段466號 3144 新揚科 20180510 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳) 8940 新天地 20180510 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳 2017 官田鋼 20180511 台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室) 6552 易華電 20180511 高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室) 8924 大田 20180511 屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心) 3443 創意 20180517 新竹市新竹科學工業園區力行六路10號3樓 6416 瑞祺電 20180517 台北市敦化南路二段333號19樓 6492 生華科 20180517 新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心) 8261 富鼎 20180517 新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室) 8454 富邦媒 20180517 莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號) 6578 達邦蛋白 20180518 台南市安南區工業三路52號(本公司會議室) 8463 潤泰材 20180521 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 3081 聯亞 20180522 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室) 1586 和勤 20180523 彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館) 1780 立弘 20180524 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 2633 台灣高鐵 20180524 國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓) 2736 高野 20180524 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號) 6024 群益期 20180524 台北市敦化南路二段97號B2 1733 五鼎 20180525 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室) 2637 慧洋-KY 20180525 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳) 2480 敦陽科 20180528 新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心) 8083 瑞穎 20180528 新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路九號) 1213 大飲 20180529 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳) 1409 新纖 20180529 新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂) 1587 吉茂 20180529 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 3189 景碩 20180529 桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 3563 牧德 20180529 新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室 4726 永昕 20180529 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室 5233 有量 20180529 桃園市龜山區茶專路六號 6151 晉倫 20180529 桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店) 6496 科懋 20180529 外貿協會南港國際展覽中心(台北市南港區經貿二路1號502會議室) 6585 鼎基 20180529 高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室) 8476 台境 20180529 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號) 1760 寶齡富錦 20180530 臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室) 2597 潤弘 20180530 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 2612 中航 20180530 台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 2851 中再保 20180530 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 3010 華立 20180530 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心) 3167 大量 20180530 桃園市八德區友聯街49號(本公司) 4916 事欣科 20180530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號) 6155 鈞寶 20180530 桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室) 3374 精材 20180531 桃園市中壢區吉林路23號地下一樓 6204 艾華 20180531 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號) 8240 華宏 20180531 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心) 4760 勤凱 20180601 高雄市大寮區大有三街32號勤凱會議室 5271 紘通 20180601 新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號(本公司會議室) 4921 宏陽 20180604 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室 1259 安心 20180605 台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室 1781 合世 20180605 新北市中和區中正路716號地下二樓 2330 台積電 20180605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠) 2359 所羅門 20180605 台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室 5604 中連貨運 20180605 台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號) 6201 亞弘電 20180605 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室) 6510 精測 20180605 桃園市中壢區民權路398號 6547 高端疫苗 20180605 新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室 1711 永光 20180606 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 3141 晶宏 20180606 台北市內湖區堤頂大道一段327號 4951 精拓科 20180606 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 6561 是方 20180607 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳) 1708 東鹼 20180608 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 2881 富邦金 20180608 台北市中山北路二段五十號十四樓(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂) 4956 光鋐 20180608 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳) 5432 達威 20180608 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 6026 福邦證 20180608 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館) 6146 耕興 20180608 桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室) 6206 飛捷 20180608 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心) 6425 易發 20180608 桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司) 3597 映興 20180611 台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室) 3603 建祥國際 20180611 新北市新莊區五工路95號(經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室) 4995 晶達 20180611 新北市新店區寶橋路235巷137號9樓 8358 金居 20180611 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳) 2741 老四川 20180612 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室) 3045 台灣大 20180612 台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心) 4166 友霖 20180612 台北市復興北路99號6樓 4919 新唐 20180612 新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 3017 奇鋐 20180613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 6120 達運 20180613 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號) 8477 創業家 20180613 臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室 2241 艾姆勒 20180614 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳) 3504 揚明光 20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號) 4952 凌通 20180614 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳 5347 世界 20180614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳 6269 台郡 20180614 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳) 6491 晶碩 20180614 桃園市龜山區興業街5號 3545 敦泰 20180615 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳) 3338 泰碩 20180619 台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 3391 佳得 20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室 4192 杏國 20180619 台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處) 3481 群創 20180620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 1101 台泥 20180622 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 2104 中橡 20180626 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 6287 元隆 20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館) 2643 捷迅 20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西廳) 3257 虹冠電 20180627 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室) 8222 寶一 20180627 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室) 1584 精剛 20180628 本公司1F會議室(地址：台南市柳營區工一路15號) 5344 立衛 20180628 新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號) 8354 冠好 20180628 南投市南崗工業區工業路29號(總公司行政大樓4樓會議室) 8490 利得 20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室) 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。