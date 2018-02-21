退休所需費用上看1200萬元 開春靠紅包打造2帳戶抗退休2風險

相信許多小資族都還沒好好想過退休後的生活怎麼過，全球人壽表示，估算退休所需費用上看 1200 萬元，且退休後要面臨「長壽風險」及不健康時的「長照風險」，而今 (21) 日是金狗年開工第一天，應及早妥善運用每年獲得的紅包錢或獎金，打造屬於個人專有的「退休帳戶」及「長照帳戶」來對抗退休 2 大風險。

以內政部公布的國人平均壽命達 80 歲來看，從 65 歲退休到 80 歲至少還有 15 年以上的時間，因此退休後財務準備就顯得格外地重要。由於退休後不易有穩定的現金流入，費用支出的來源就得仰賴年輕時奮鬥所累積下來的資產。若以平均每月 5 萬元的生活費用計算，每年就有 60 萬元的基本支出，以 65 歲退休，平均還有 15 到 20 年的時間，至少要準備 900 萬到 1200 萬元的退休金，這還不包括醫療、長照費用及物價上漲造成的額外支出。

全球人壽表示，對於 25 歲至 35 歲初入社會的小資族，從現在開始就可以著手規劃專屬個人的「退休帳戶」及「長照帳戶」。因為利用時間的複利效果，讓自己可以用相對輕鬆的方式來累積退休帳戶；而利用年輕及體況佳的優勢，則可以用相對便宜的費率來投保長期照顧類型的保險商品，幫自己打造完整的照護金鐘罩。因為意外或疾病侵襲所造成的長照需求，往往比老化更令人措手不及，惟有及早做好基本的保障及長照規劃，自己及家人的保障才可以更完整。

全球人壽建議小資族，紅包及獎金加總的金額除了用於消費支出，還可分為退休帳戶、長照帳戶等 2 大類。其中，透過網路投保方式，每次只要一萬元就能投保利率變動型年金保險，因為保費門檻低，只要符合最低投保金額就能隨時購買，養成先儲蓄後消費的良好財務習慣，透過長時間多筆小錢的累積並善用「複利效果」，為自己在中長期的時間內累積「一桶金」，不管當作婚後家庭基金、出國進修圓夢金或退休金都很適合。

而隨時都可能會動用的長照帳戶，則可透過投保不還本的殘扶險、定期重大傷病險及醫療險附約等來規劃，打造「一整筆＋月給付」雙重保障功能的保單，為自己打造人生下半場的靠山。