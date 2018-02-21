嘉華(00173-HK)：今年樓價料升5% 大單位升幅有望跑贏中小型單位

嘉華國際(00173-HK)營業及市場策劃總經理(香港地產)溫偉明於傳媒午宴中表示，今年樓市料會繼續向好，但樓價升幅將會有所放緩，預計整體會維持5%的升幅；其中大單位樓價升幅有望跑贏中小型單位，主要是買家已累積一定財力，政府「辣招」不再成阻嚇因素；此外，由於去年樓盤以市區為主，相信今年新界會成新「戰場」，集團旗下「重頭戲」白石角項目首批約1122伙單位已準備就緒，包括開放式至4房單位，當中兩房以下戶型佔約60%，其中開放式單位面積約為200多平方呎，定價將參考白石角及大埔區的二手住宅或馬鞍山區一手住宅，目前正等待政府批出預售樓花同意書，預計最快可於下個月推出。

至於旗下啟德項目，溫偉明透露，或會第二季尾或第三季頭申請預售；而朗屏項目現已完成收樓程序，將會再推餘下單位，約涉30多伙；另外嘉匯約20多伙亦會善價而沽。

問及會否參與「港人首置計劃」，溫偉明則指，會視乎政府公布更多詳情而定。

文：黃和美

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