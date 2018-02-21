【異動股】或仍受要約影響 惠陶集團(08238-HK)漲40.45%

惠陶集團(08238-HK)于今日截止發稿時漲40.45%，報0.125港元創2015年8月上旬以來新高，最新總市值10.8億。從盤面看公司股價是在2018年2月13日開始拉升至今以累計上漲115%。

該公司于2018年2月13日與要約人基爵國際有限公司發布聯合公告稱，廣發証券代表要約人提出的要約已于2018年2月13日(星期二)下午四時正截止。要約人并未修訂或延長要約。

于2018年2月13日（星期二）下午四時正（即接納要約的最後時間及日期），要約人已接獲有關要約的合共2,194,310,000股要約股份（相當于公司于聯合公告日期的全部已發行股本約25.40%）有效接納。

緊接提出要約前，鄧有聲先生、要約人及彼等任何一緻行動人士于5,123,392,000股股份中擁有權益，佔公司于最後實際可行日期的全部已發行股本約59.29%。

緊随要約截止後，鄧有聲先生、要約人及彼等任何一緻行動人士于7,317,702,000股股份中擁有權益，佔公司于聯合公告日期的全部已發行股本約84.70%。

緊随要約截止後，公衆人士合共持有1,322,298,000股要約股份，佔公司于本聯合公告日期的全部已發行股本約15.30%。因此，于聯合公告日期，公司未能符合創業版上市規則第11.23(7)條項下最低公衆持股量之規定。公司將向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守創業版上市規則第11.23(11)條。

而鄧有聲先生為要約人及Maxace的唯一最終實益擁有人及唯一董事，并為執行董事。

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