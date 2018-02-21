【港股午評】中資金融股跑贏匯控(00005-HK) 撐起大市

港股今日出現反彈，是拜重磅股匯豐控股(00005-HK)反彈所致？匯控作為重磅股，股價回升自然對大市表現有幫助，可是今早大市錄得近300點升幅，「大笨象」貢獻有限，反而中資金融股及騰訊控股(00700-HK)齊齊發力，對大市帶來更大貢獻。至於午後大市升勢是否可以再下一城？相信全日升幅未必可以超過400點，不排除在午後有投資者先行減持再伺機買貨。

恆生指數中午收市報31153點，升279點；國企指數最新報12572點，升175點，成交額為474.08億元。

雖然今早匯控對大市貢獻有限，但是該行仍是今日市場人士焦點。經過昨日跌勢後，今早匯控走勢明顯有改善，加上大行摩根大通力撐，促使匯控今早股價可以企穩在81元。匯控的故事是否已完結？從目前來看相信故事仍未完，當中包括新一輪回購計劃，以及該行在新領導層的發展策略等，仍有揭盅，所以暫時又無需全面看淡匯控前景。

至於早前有投資者換馬至匯控旗下的恆生銀行(00011-HK)，又不失為合理策略，至少本地銀行仍有可能向股東派發高息。今早恆生已重上190元，是否要追貨，便要視乎投資者承受風險的能力。

今早九倉雙雄逆市下跌，更是表現最差的藍籌股，對於兩者回軟暫未發現有太大啟示作用，最合理的解釋與債息走勢有關。隨著美國十年期國債孳息率上揚，收租股難免受壓，暫時觀察一下為佳。

內房股走勢個別，其中碧桂園(02007-HK)隨大市上揚，而中國恆大(03333-HK)等內房股則向下，暫時不宜太早出擊，待市況明確方向才出手。

2018年2月21日中午12時39分

文﹕張偉倫

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